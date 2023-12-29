前中國央行官員洩密受賄加內線交易 判刑16年半

中國最高人民檢察院昨天披露，去年5月落馬的前中國人民銀行（央行）貨幣 政策司司長孫國峰因受賄、故意洩露國家秘密及內線交易三罪併罰，被判有期徒刑16年半。

陸媒中新經緯報導，中國最高檢28日在記者會通報檢察機關懲治和預防金融犯罪工作情況並公布了「一批典型案例」，其中重點提及了孫某峰案。依據披露情況，孫某峰就是孫國峰。

據透露，孫國峰向他人洩露國家政策訊息，收受賄賂達人民幣2100萬元（約300萬美元），並在某券商高層處獲取上市公司併購重組內線消息，2015年將某股票低買高賣，獲利1109萬元。

另據香港媒體報導，51歲的孫國峰是經濟學博士，曾於2003至2004年在美國史丹福大學 擔任訪問學者，也曾任美國普林斯頓大學客座教授。

任職中國人行20餘年期間，孫國峰長期供職於貨幣政策司，2016年升任人行金融研究所所長，撰寫過多部專著，2018年回歸掌舵貨幣政策司。由於貨幣政策的重要性，孫國峰經常代表人行出席每季的金融數據記者會，是知名度甚高的人行官員。

中共 中紀委去年5月通報孫國峰涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查，但此後未再未公布相關案情及處分結果，直到昨天最高檢舉行記者會。

中共中紀委近年在25個國有金融機構進行反腐巡查，多名人行官員落馬，除了孫國峰，還有前人行副行長范一飛、前人行科技司司長王永紅、前人行昆明中心支行行長楊小平等人。