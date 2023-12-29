中國138家A股上市公司被調查 逾7成資訊揭露違規

中媒報導，截至12月28日，中國今年已有138家A股上市公司被證監會立案調查，較去年同期的77家大增79.22%，以涉嫌資訊揭露違規最多，達103家，占比逾7成。

證券 日報今天報導，同花順iFinD數據顯示，截至12月28日，今年共有138家A股上市公司或相關方被證監會立案調查，涉及上市公司、高管、控股股東等，較去年同期的77家增加79.22%。

被調查的原因之中，以涉嫌資訊揭露違法違規最多，達103家，占比逾7成。此外，涉嫌短線交易、內線交易等也是部分上市公司、股東、高管被立案調查的原因。

北京市盈科律師事務所律師宋竟一表示，由於加強了監管力度，違規行為被發現和查處的機率大大增加。同時，隨著資訊揭露制度的不斷完善，對揭露的要求也越來越高，這使得一些上市公司不斷出現問題。

上海蘭迪律師事務所律師李海波表示，隨著資本市場的不斷發展和上市公司數量的增加，上市公司之間的競爭也日益激烈；部分公司恐為追求更高的市占率和利潤 ，可能會採取一些包括財務造假、資訊揭露違法違規等不正當的手段，從而被監管部門立案調查。

除了被立案調查的上市公司數量大增外，今年以來，中國監管部門也提高行政處罰強度，僅12月28日就有4家上市公司收到證監會的行政處罰決定書。全年則有33家上市公司收到罰單。