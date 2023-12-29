我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史指年升24% 那指創23年最佳走勢

亞馬遜會員影片明年起播廣告 去廣告版要額外付費

中國138家A股上市公司被調查 逾7成資訊揭露違規

中央社台北29日電

中媒報導，截至12月28日，中國今年已有138家A股上市公司被證監會立案調查，較去年同期的77家大增79.22%，以涉嫌資訊揭露違規最多，達103家，占比逾7成。

證券日報今天報導，同花順iFinD數據顯示，截至12月28日，今年共有138家A股上市公司或相關方被證監會立案調查，涉及上市公司、高管、控股股東等，較去年同期的77家增加79.22%。

被調查的原因之中，以涉嫌資訊揭露違法違規最多，達103家，占比逾7成。此外，涉嫌短線交易、內線交易等也是部分上市公司、股東、高管被立案調查的原因。

北京市盈科律師事務所律師宋竟一表示，由於加強了監管力度，違規行為被發現和查處的機率大大增加。同時，隨著資訊揭露制度的不斷完善，對揭露的要求也越來越高，這使得一些上市公司不斷出現問題。

上海蘭迪律師事務所律師李海波表示，隨著資本市場的不斷發展和上市公司數量的增加，上市公司之間的競爭也日益激烈；部分公司恐為追求更高的市占率和利潤，可能會採取一些包括財務造假、資訊揭露違法違規等不正當的手段，從而被監管部門立案調查。

除了被立案調查的上市公司數量大增外，今年以來，中國監管部門也提高行政處罰強度，僅12月28日就有4家上市公司收到證監會的行政處罰決定書。全年則有33家上市公司收到罰單。

證券 利潤

上一則

河南1家8口日花千元住酒店229天 「幸福得想住一輩子」

下一則

前中國央行官員洩密受賄加內線交易 判刑16年半

延伸閱讀

中遊戲超吸金 攻占海外市場

中遊戲超吸金 攻占海外市場
查稅風波、被罰2萬後…富士康集團捐近2000萬賑災甘肅強震

查稅風波、被罰2萬後…富士康集團捐近2000萬賑災甘肅強震
中國提振股市 健全配息機制

中國提振股市 健全配息機制
博通今年股價翻漲一倍 躋身美國市值第十大上市公司

博通今年股價翻漲一倍 躋身美國市值第十大上市公司

熱門新聞

朱令曾被稱為清華才女。（視頻截圖）

清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日

2023-12-22 22:44
C919在香港展示期間曾開放媒體登機參觀，圖為C919的經濟艙。（新華社）

中國國產客機C919最新售價曝光 比波音、空巴同型機便宜

2023-12-24 01:39
圖為南海艦隊三亞榆林軍港內景。（取自解放軍報）

房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案

2023-12-27 11:41
朱令與母親朱明新。(取材自三聯生活周刊）

清華鉈中毒案 嫌疑人孫維「辦不下去」 扯上江澤民

2023-12-24 13:33
第一位在俄烏戰爭前線陣亡的中國士兵趙睿（右二）。（取材自微博）

重慶小伙趙睿扎波羅熱陣亡 成第一位在俄烏戰爭戰死中國士兵

2023-12-22 19:50
被視為「求學逆襲王」的周信靜。（圖／取自杭州電子科技大學微信公眾號）

浙江高職生11年逆襲成MIT博士 寒門學子周信靜好勵志

2023-12-25 10:16

超人氣

更多 >
2024年社安金重大改變：領取金額調高 要繳的稅也變多

2024年社安金重大改變：領取金額調高 要繳的稅也變多
李善均出殯眾星相送 長子捧遺照 田慧振哭到崩潰

李善均出殯眾星相送 長子捧遺照 田慧振哭到崩潰
台國中生遭刺10刀亡 女學生駁教唆割喉：我又沒有錯

台國中生遭刺10刀亡 女學生駁教唆割喉：我又沒有錯
好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這5樣

好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這5樣
懸缺數月後…中國新任國防部長揭曉 前海軍司令董軍升任

懸缺數月後…中國新任國防部長揭曉 前海軍司令董軍升任