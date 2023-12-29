我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳

治安變好了？今年謀殺案大減 全美犯罪僅竊車增加

河南1家8口日花千元住酒店229天 「幸福得想住一輩子」

聯合新聞網╱即時報導
(取自微博)
(取自微博)

偶爾出遊住高檔酒店，感受精美的裝潢、使用齊全的設備，以及飯店服務，可以說是旅行的一大享受。不過，近期中國有一家庭稱，全家一家八口已住在酒店229天，每天房費人民幣1000元（約合141美元），他們認為超值得，決定「一輩子住酒店」，引發熱議。

根據陸媒「中國網」報導，河南一家庭，全家共8人把酒店當成自己的家，目前已連續居住229天。這家人選擇的房型為一間套房加上兩間標準間，每天都付1000元的房費。這家人表示，住在酒店不須付停車費、暖氣費及水電費，全家人住得很幸福，讓他們「決定一輩子住酒店」。

不過，網友們對這家人的說法並不買單，「一年36萬（約5萬1000美元）多了這還便宜？」、「一個月3萬（約4200美元），就算沒買過也租過房吧。一個月3萬能租到不比這酒店好得多的多？」、「假到離譜，一個月3萬大平層比這個香」、「有沒有可能酒店是他們自己家開的？」、「一年36萬，都夠在河南縣城買套房了，四年144萬（約20.3萬美元）都夠在河南省會鄭州買套房了」。

也有網友認為，房費一天人民幣1000元還包含打掃、酒店內的餐食，換算下來其實很划算，「我看過她的影片，酒店還包吃，吃的還挺好的，這樣一算36萬8個人吃住全包了其實還行」、「一套房兩標間，8個人，吃喝拉撒都有人伺候。你去外面租三個房子，再找三個全日制保母後再來比較」、「一個月3萬，減家政服務4000，8人每天的早餐自助算一萬六，房費也就一萬，確實不貴」。

河南 鄭州

上一則

走出空難停飛陰霾 波音737MAX全數在中國復飛

延伸閱讀

河南民間棋王疑塞肛珠作弊 奪冠被爆「浴缸門」風波

河南民間棋王疑塞肛珠作弊 奪冠被爆「浴缸門」風波
河南7旬老人開「老頭樂」撞死22歲女老師後神隱 女兒也逃了

河南7旬老人開「老頭樂」撞死22歲女老師後神隱 女兒也逃了
失言惹禍…楊丞琳賑災 挨酸：想捐款洗白

失言惹禍…楊丞琳賑災 挨酸：想捐款洗白
楊丞琳偕李榮浩捐7萬美元賑災仍被黑 粉絲促提告

楊丞琳偕李榮浩捐7萬美元賑災仍被黑 粉絲促提告

熱門新聞

朱令曾被稱為清華才女。（視頻截圖）

清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日

2023-12-22 22:44
C919在香港展示期間曾開放媒體登機參觀，圖為C919的經濟艙。（新華社）

中國國產客機C919最新售價曝光 比波音、空巴同型機便宜

2023-12-24 01:39
圖為南海艦隊三亞榆林軍港內景。（取自解放軍報）

房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案

2023-12-27 11:41
朱令與母親朱明新。(取材自三聯生活周刊）

清華鉈中毒案 嫌疑人孫維「辦不下去」 扯上江澤民

2023-12-24 13:33
第一位在俄烏戰爭前線陣亡的中國士兵趙睿（右二）。（取材自微博）

重慶小伙趙睿扎波羅熱陣亡 成第一位在俄烏戰爭戰死中國士兵

2023-12-22 19:50
被視為「求學逆襲王」的周信靜。（圖／取自杭州電子科技大學微信公眾號）

浙江高職生11年逆襲成MIT博士 寒門學子周信靜好勵志

2023-12-25 10:16

超人氣

更多 >
新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照

新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照
2024年社安金重大改變：領取金額調高 要繳的稅也變多

2024年社安金重大改變：領取金額調高 要繳的稅也變多
李善均出殯眾星相送 長子捧遺照 田慧振哭到崩潰

李善均出殯眾星相送 長子捧遺照 田慧振哭到崩潰
台國中生遭刺10刀亡 女學生駁教唆割喉：我又沒有錯

台國中生遭刺10刀亡 女學生駁教唆割喉：我又沒有錯
威大校長拍色情片遭解雇 反控校方侵害言論自由

威大校長拍色情片遭解雇 反控校方侵害言論自由