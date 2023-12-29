對台軟硬兩手策略 央視發布2023台海十大新聞

辜汪會談30週年座談會入選央視2023年台海十大新聞。圖為中共中央台辦、國台辦與大陸海協會4月28日在北京飯店舉辦「辜汪30周年座談會」。記者賴錦宏/攝影

歲末年終，大陸官媒央視29日發表2023年台海十大新聞。在中國對台「軟硬兩手」策略下，包含近期大陸先後認定台灣構成貿易壁壘、取消ECFA裡12項石化產品關稅 減讓優惠，但部分恢復台東釋迦、台灣石斑魚進口等新聞皆有入榜。另外，前總統馬英九 3月率團赴陸祭祖交流、中美元首11月舊金山會晤上就台海議題的立場主張，也入選今年度台海十大新聞。

央視29日發布2023年台海十大新聞。根據央視報導，第一則，中國中央總書記習近平先後向第十五屆海峽論壇、第六屆海峽兩岸青年發展論壇、2023兩岸企業家峰會10周年年會致賀信，在兩岸引發熱烈反響。

第二則，中國國家主席習近平在美國舊金山同美國總統拜登舉行的中美元首會晤中，深入闡述中方在台灣問題上的原則立場。拜登重申美方恪守一個中國政策，不支持「台灣獨立」。

第三則，「中國中央國務院 關於建設福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見」印發，相關配套政策措施陸續出台實施。

第四則，商務部發布對台貿易壁壘調查最終結論的公告，認定台灣地區對大陸貿易限制措施構成貿易壁壘，對大陸相關產業和企業造成負面貿易影響。根據「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA），國務院關稅稅則委員會發布公告，決定中止「海峽兩岸經濟合作框架協議」部分產品關稅減讓。

第五則，中國人民解放軍東部戰區位台島周邊組織台島戰備警巡和軍事演習，對「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連挑撥發出嚴重警告。

第六則，在大陸方面積極推動下，後疫情時代兩岸各領域交流迅速恢復。在綜合評估島內農漁業者整改措施後，大陸恢復台灣番荔枝（釋迦）、石斑魚輸入。

第七則，馬英九先生率團來大陸祭祖、交流受到大陸同胞熱情歡迎。

第八則，紀念辜汪會談30週年座談會分別在北京、台北、香港等地舉行。

第九則，宏都拉斯正式宣布與台灣斷絕所謂「外交關係」，中華人民共和國和宏都拉斯共和國建立外交關係。