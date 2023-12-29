疑涉集體貪腐 解放軍9名上將中將被罷免人大代表

火箭軍前司令員李玉超，先前就曾傳出已被帶走調查，目前動向不明，如今他和多名共軍高層被免去中國全國人大代表資格。(取自百度百科)

中國十四屆全國人大常委會第七次會議29日閉幕，會議除任命前解放軍 海軍司令員董軍為新任國防部長，也免去多名退役，或現役但於近期被傳出已遭帶走調查將領的中國全國人大代表職務，涉及火箭軍 、裝備發展部、海軍、空軍、聯合參謀部等多個軍種，包括火箭軍的兩任司令員周亞寧、李玉超。

據新華社，中國全國人民代表大會常務委員會29日公告，中共中央軍委聯合參謀部軍人代表大會決定罷免 張振中的第十四屆全國人民代表大會代表職務，他是前任解放軍火箭軍副司令員，2022年3月出任中共中央軍委聯合參謀部副參謀長。

另，中共中央軍委會裝備發展部軍人代表大會決定罷免張育林、饒文敏的中國全國人大代表職務，兩人是前後任的中共中央軍委發展部副部長，後者曾傳出被帶走待查的消息。

同時，海軍軍人代表大會決定罷免鞠新春的中國全國人大代表職務，他也曾任中共中央軍委裝備發展部副部長，並於今年2月升任南部戰區海軍司令員並晉升海軍中將；空軍軍人代表大會決定罷免丁來杭的中國全國人大代表職務，他曾任解放軍空軍司令。

最後，火箭軍軍人代表大會決定罷免呂宏、李玉超、李傳廣、周亞寧的中國全國人大代表職務，呂宏曾任火箭軍裝備部部長，李玉超是火箭軍第三任司令員，周亞寧是火箭軍第二任司令員，李傳廣則於2017年任火箭軍副司令員，他們也均曾在近月傳出被查的消息。

在此之下，按照中國有關規定，張振中、張育林、饒文敏、鞠新春、丁來杭、呂宏、李玉超、李傳廣、周亞寧等九名解放軍高層的第十四屆中國全國人大代表資格終止。

據新華社，隨上述解放軍高層的中國全國人大代表資格終止，張育林的第十四屆中國全國人大財政經濟委員會委員職務相應撤銷；丁來杭的第十四屆中國全國人大常務委員會委員、華僑委員會副主任委員職務相應撤銷；周亞寧的第十四屆中國全國人大常務委員會委員、外事委員會副主任委員職務相應撤銷。

上述人事整頓應與中國近來徹查解放軍高層集體腐敗案有關。在此之前，中國全國政協主席會議撤銷了中國兵器工業集團有限公司董事長劉石泉、中國航天科技集團董事長吳燕生、中國航天科工集團副總經理王長青三位軍工高層的中國全國政協委員資格，當時，港媒《星島日報》引述消息報導稱，這3名軍工高層是捲入解放軍火箭軍腐敗案，當中涉及軍事裝備採購，「前國防部長李尚福也牽涉其中」。