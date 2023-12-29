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前2天才開通5條高鐵 中國馬不停蹄又動工濰坊到宿遷高鐵

記者黃國樑／即時報導
12月26、27日密切通車5條高鐵後，中國29日又動工濰宿高鐵，圖為12月26日通車的成自宜高鐵。（取材自觀察者網）
12月26、27日密切通車5條高鐵後，中國29日又動工濰宿高鐵，圖為12月26日通車的成自宜高鐵。（取材自觀察者網）

雖然已是歲末年終，澎湃新聞報導，從中國國家鐵路集團獲悉，一條從山東濰坊至江蘇宿遷的高速鐵路（簡稱濰宿高鐵）29日開工。工程完成後，將進一步完善山東、江蘇北部區域路網布局。

中國才在剛過去的12月26、27兩天一口氣開通了五條高速鐵路，合計里程超過八百公里。其中包括26日開通了成自宜高鐵（四川成都至自貢至宜賓），汕汕高鐵（廣東汕頭至汕尾）汕頭南至汕尾段以及龍龍高鐵（福建龍岩至廣東龍川）龍岩至武平段，27日開通的昌景黃高鐵、防東鐵路兩條高鐵。

然而五條高鐵通車後剛過兩天，濰宿高鐵就馬不停蹄地接著動工，建設高鐵的拚勁令人訝異。報導稱，正線全長約399公里，設計時速350公里，線路自山東省濰坊市的濰坊北站引出，經山東省日照市、臨沂市，江蘇省徐州市，終至江蘇省宿遷市的洋河北站。濰宿高鐵全線共設濰坊北等12 座車站，興建工期約4.5年。

澎湃報導稱，滄宿高鐵是京滬高鐵輔助通道的重要組成部分，與在建的天津至滄坊高鐵，已開通運營的濟南至青島高鐵、徐州至鹽城高鐵、日照至蘭考高鐵相連接，區域路網地位十分重要。

報導說，濰宿高鐵建成後，將極大便利沂蒙山、蘇北革命老區人民群眾出行，對助力區域經濟社會發展、黃河流域生態保護和高品質發展，具有十分重要的意義。

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