中國施壓五月天 CNN：台灣官員指藝人遭空前打壓

台灣知名樂團五月天。（中新社）

外媒引述台灣安全官員說法報導，台灣知名樂團五月天遭調查涉嫌假唱，並被施壓在台灣總統大選前發表親中言論，此舉是中方首次以「前所未見的規模」對台灣藝人窮追猛打。

CNN報導，五月天11月在上海的演唱會被質疑假唱，12月初中國官方介入調查。五月天所屬經紀公司「相信音樂」則一再否認對嘴指控。

在近日的安全事務簡報中，兩名台灣情報官員聲稱，中國當局數月來一直向五月天施壓，要求他們公開表態支持北京的「一個中國」說法。

官員透露：「我們決定公開這起事件，因為這是他們（中國當局）第一次以前所未見的規模對（台灣藝人）窮追猛打。」

基於安全考量而要求匿名的台灣官員表示，中方提出這些要求的時間點，適逢五月天於今年5月展開中國巡迴演唱會。

這兩名台灣官員在簡報會上表示：「他們被要求在與歌迷互動和公開訪問期間表明自己的（政治）立場」，CNN也有出席這場簡報會。他們還說，相關評估報告是根據台灣駐中國安全機構所蒐集的情報彙整而成。

台灣官員表示，由於五月天拒絕配合，中國統戰部就聯合官方媒體，利用假唱指控創造排山倒海的輿論，以向他們施壓。

官員指出，他們懷疑中國對五月天的調查可能與台灣1月的總統大選有關。台灣先前曾指控北京當局利用一連串假消息以及軍事和經濟行動來左右選舉結果。

路透稍早報導，不願具名的知情人士透露，中國當局要求五月天提供不特定「政治服務」，但五月天並未答應。

知情人士說，當局威脅要調查假唱事件並處以罰款，還揚言「如果不合作，就會付出代價」。

中國國務院 台灣事務辦公室發言人陳斌華今天稍早則駁斥上述指控，稱報導是「徹頭徹尾的假消息」，所謂中國相關部門向五月天施壓，「完全是子虛烏有」。

一名台灣官員表示，中國當局認為透過施壓五月天表態，可以「影響台灣年輕人的選票」。

近年來，台灣海峽緊張局勢不斷升溫，中國共產黨已加強針對台灣的軍事和政治壓力。

CNN無法獨立查證台灣的情報評估。

不過，三名熟悉台灣流行音樂界的消息人士透露，台灣藝人為獲准在中國演出而面臨政治限制的情況並不罕見。當地人口眾多，是利潤豐厚的市場。

CNN已聯繫中共 中央委員會宣傳部與國家互聯網信息辦公室，以尋求置評。