國台辦警告：若民進黨限制大陸台胞返鄉投票將遭唾棄

中國國台辦發言人陳斌華27日在記者會上，回應中媒有關「據傳」台灣會因大陸呼吸道疾病，限制在陸台人返鄉投票的提問，是否是提前「打預防針」，受到關注。（記者陳政錄／攝影）

今年冬季中國呼吸道疾病頻發，儘管台灣尚未對自中國入境者採取限制措施，但在27日召開的中國國台辦例行記者會上，面對中媒稱，「據傳，民進黨 當局將以大陸呼吸道疾病嚴重為由，禁止大陸台胞返台投票 」，中國國台辦發言人陳斌華回應說，如果民進黨當局膽敢借題發揮、輕舉妄動，剝奪中國台胞的投票權，只會讓世人更加看清其專制、不民主的真面目，只會被廣大台灣同胞所唾棄。

中國國台辦27日召開例行記者會，這是今年最後一場，也是台灣2024總統大選前，國台辦舉行的最後一場例行記者會，會上，陳斌華多次就藍綠兩黨總統候選人的論述做出回應，並強調台灣正面臨和平與戰爭，繁榮與衰退兩條道路，兩種前景的選擇，和只要堅持「九二共識」，兩岸什麼事情都可以談、都好商量。

值得注意的是，會上，有中媒提問稱，隨台灣選舉鄰近，「據傳，民進黨當局將以大陸呼吸道疾病嚴重為由，禁止大陸台胞返台投票」。

對此，陳斌華回應表示，中國國家衛健委24日舉行記者會，介紹冬季呼吸道疾病防治情況。數據顯示，12月22日，中國全國二級以上醫療機構門急診呼吸道疾病總診療量較前一周同期下降8.2%，較高峰期下降30.02%，整體持續呈波動下降趨勢。

因此，陳斌華強調，大陸台胞返台投票是他們的權利。「據如果民進黨當局膽敢借題發揮、輕舉妄動，剝奪大陸台胞的投票權，只會讓世人更加看清其專制、不民主的真面目，只會被廣大台灣同胞所唾棄」。

本月初，路透曾報導，有五位美國共和黨籍聯邦參議員聯名要求拜登政府，禁止美中兩國間的旅行往返，理由是近來中國呼吸道疾病的病例激增。