中國國安部：涉密電腦不能使用無線滑鼠

Photo by Yasin Hasan on Unsplash

中國國家安全部近日發布「日常保密注意事項清單」，洋洋灑灑列出26項保密注意事項，其中包括「不在涉密電腦使用無線滑鼠、無線網卡、無線鍵盤等無線設備。」

中國國家安全部微信 公眾號25日發布這項清單，強調「國家秘密關係國家安全和利益。每個公民都有保守國家秘密的義務，任何危害國家秘密安全的行為都必將受到法律追究。」

清單分為4大範疇共26項保密注意事項。

在「涉密文件」範疇，要求不將涉密文件、資料隨意堆放在辦公桌上，用後及時將其放到符合保密等級的保密櫃中；不將涉密文件或資料帶離辦公場所；不使用普通郵寄方式寄遞涉密文件或資料。

清單又要求，不隨意將存有涉密文件的隨身碟或行動硬碟交由他人使用；不在網盤（網路硬碟）、雲盤（雲端 硬碟）中存儲國家秘密和內部敏感資訊。

在「涉密電腦」方面，中國國安部要求不在涉密電腦上使用無線網卡、無線滑鼠、無線鍵盤等無線設備；不將涉密電腦接入網際網路或其他公共網路等。

在「生活中的手機」方面，不用手機發送國家秘密事項或涉密資訊、不掃描來路不明的二維碼、不連接沒有加密防護的WIFI網路；不過於詳細記錄聯繫人的工作單位、職務等資訊。

清單又要求，不將手機連接涉密電腦、不輕易在敏感地點附近打開手機的定位功能、不將手機帶入涉密場所。

在「生活中的朋友圈」方面，清單要求不與朋友、同學、家人等談論涉密事項；不攜帶密件等涉密物品參觀、遊覽、探親訪友或出入公共場所，以及「在社會交往中潔身自好，在重要敏感單位工作的人員不要暗示自己的『特殊身份』，避免被別有用心的人利誘、脅迫導致洩密。」

清單還要求，不在公共社交平台上談論涉密事項。

中國國安部最後提示，如發現竊取國家秘密等危害國家安全行為或可疑情況，請及時透過電話或在網路上舉報。