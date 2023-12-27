我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫安靜

一洲焦點／回顧2023年、美中間諜戰、川普再勝一城

中國國安部：涉密電腦不能使用無線滑鼠

中央社台北27日電
Photo by Yasin Hasan on Unsplash
Photo by Yasin Hasan on Unsplash

中國國家安全部近日發布「日常保密注意事項清單」，洋洋灑灑列出26項保密注意事項，其中包括「不在涉密電腦使用無線滑鼠、無線網卡、無線鍵盤等無線設備。」

中國國家安全部微信公眾號25日發布這項清單，強調「國家秘密關係國家安全和利益。每個公民都有保守國家秘密的義務，任何危害國家秘密安全的行為都必將受到法律追究。」

清單分為4大範疇共26項保密注意事項。

在「涉密文件」範疇，要求不將涉密文件、資料隨意堆放在辦公桌上，用後及時將其放到符合保密等級的保密櫃中；不將涉密文件或資料帶離辦公場所；不使用普通郵寄方式寄遞涉密文件或資料。

清單又要求，不隨意將存有涉密文件的隨身碟或行動硬碟交由他人使用；不在網盤（網路硬碟）、雲盤（雲端硬碟）中存儲國家秘密和內部敏感資訊。

在「涉密電腦」方面，中國國安部要求不在涉密電腦上使用無線網卡、無線滑鼠、無線鍵盤等無線設備；不將涉密電腦接入網際網路或其他公共網路等。

在「生活中的手機」方面，不用手機發送國家秘密事項或涉密資訊、不掃描來路不明的二維碼、不連接沒有加密防護的WIFI網路；不過於詳細記錄聯繫人的工作單位、職務等資訊。

清單又要求，不將手機連接涉密電腦、不輕易在敏感地點附近打開手機的定位功能、不將手機帶入涉密場所。

在「生活中的朋友圈」方面，清單要求不與朋友、同學、家人等談論涉密事項；不攜帶密件等涉密物品參觀、遊覽、探親訪友或出入公共場所，以及「在社會交往中潔身自好，在重要敏感單位工作的人員不要暗示自己的『特殊身份』，避免被別有用心的人利誘、脅迫導致洩密。」

清單還要求，不在公共社交平台上談論涉密事項。

中國國安部最後提示，如發現竊取國家秘密等危害國家安全行為或可疑情況，請及時透過電話或在網路上舉報。

微信 雲端

上一則

李尚福消失4個月 中國前海軍司令傳接國防部長

延伸閱讀

軍事迷小心…中國國安部警告：亂拍敏感裝備恐違法入獄

軍事迷小心…中國國安部警告：亂拍敏感裝備恐違法入獄
房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案

房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案
北京AI系統追蹤美間諜…中國情偵大進步 與CIA並駕齊驅

北京AI系統追蹤美間諜…中國情偵大進步 與CIA並駕齊驅
比利時前極右議員遭收買 總理稱中國「敵意國家」

比利時前極右議員遭收買 總理稱中國「敵意國家」

熱門新聞

朱令曾被稱為清華才女。（視頻截圖）

清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日

2023-12-22 22:44
C919在香港展示期間曾開放媒體登機參觀，圖為C919的經濟艙。（新華社）

中國國產客機C919最新售價曝光 比波音、空巴同型機便宜

2023-12-24 01:39
小米董事長雷軍。（取自雷軍微博）

這款手機10天熱銷近150萬支 中國科技大佬：水到渠成

2023-12-18 10:39
朱令與母親朱明新。(取材自三聯生活周刊）

清華鉈中毒案 嫌疑人孫維「辦不下去」 扯上江澤民

2023-12-24 13:33
第一位在俄烏戰爭前線陣亡的中國士兵趙睿（右二）。（取材自微博）

重慶小伙趙睿扎波羅熱陣亡 成第一位在俄烏戰爭戰死中國士兵

2023-12-22 19:50
中國近期多種呼吸道疾病同時延燒，防疫專家鍾南山分析，除了天氣驟冷的因素外，長期戴口罩也會使自體免疫系統無法正常發揮作用。（新華社資料照片）

呼吸道疫情嚴峻 鍾南山分析2原因：不建議長期戴口罩

2023-12-23 12:33

超人氣

更多 >
4生肖1月上旬順風順水 猴升官加薪 這生肖錢脈通人脈

4生肖1月上旬順風順水 猴升官加薪 這生肖錢脈通人脈
捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲

捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲
華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？

華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？
驚見公公煮湯時「習慣動作」 她崩潰：以後不敢喝了

驚見公公煮湯時「習慣動作」 她崩潰：以後不敢喝了
羅生門…哈佛董事會成員要校長下台？紐時報導遭駁斥

羅生門…哈佛董事會成員要校長下台？紐時報導遭駁斥