若房地產危機惡化 中國2024經濟成長「最差僅2.9%」

若房地產危機惡化，標普認為2024大陸經濟成長最差僅2.9%。(中新社)

日經新聞匯總中國經濟學家調查顯示，中國2024年實際國內生產毛額（GDP）增長率的預測平均值為4.6%。然而史坦普同時警告，「如果房地產 危機惡化，有可能降至2.9%。」

報導指出，中國2023年的增長率預測平均值為5.2%，與官方設定的「5%左右」目標接近。影響中國經濟增長前景的主要因素，分別是房地產市場持續低迷及境內消費乏力。

預測2024年中國經濟將增長4.6%的瑞穗銀行主任研究員伊藤秀樹表示，低迷的消費背後存在資產價格下跌導致消費減退的「負財富效應」，以及新冠疫情後看不到復甦的就業和收入環境。

信評機構惠譽 （Fitch Ratings）首席分析师 Jeremy Zook認為，2024年房地產銷售和開工進一步下滑的可能性高。

史坦普亞太區首席經濟學家Louis Kuijs預測2024年中國經濟的增長率為4.6%，但同時警告「如果房地產危機惡化，有可能降至2.9%。」

中國2022年轉為人口減少，調查中對中長期成長放緩的提及顯得突出。貿易保險商安卓（Atradius）首席經濟學家Bert Burger指出，「老齡化和勞動人口減少對經濟成長造成阻礙的事態難以避免。居高不下的年輕人失業率和欠發達的社會保障制度同時存在。」

高盛 首席中國經濟學家指出，房地産供應過剩、承擔約7成基礎設施投資的地方政府的財政困難、地緣政治風險等3個結構性因素將導致今後10年的經濟增長明顯放緩，他認為到2034年中國經濟成長率將放緩至約3%。