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軍事迷小心…中國國安部警告：亂拍敏感裝備恐違法入獄

編譯徐榆涵／即時報導
中國國安部23日警告軍事 迷，亂拍敏感軍事裝備恐違法入獄。圖為中國山東號航空母艦。美聯社
中國國安部23日警告軍事 迷，亂拍敏感軍事裝備恐違法入獄。圖為中國山東號航空母艦。美聯社

中國軍事發展快速，讓許多軍事迷相當興奮，紛紛將拍攝到的先進軍事裝備PO上網炫耀，對此，中國國安部23日罕見向全中國軍事迷發出警告，稱拍攝敏感的軍事裝備並將照片張貼上網有可能危害國家安全而被判刑入獄。

美國之音報導，中國國安部23日在微信公眾號指出，個別軍事迷為個人獵奇炫耀、博取流量關注，非法獲取國家軍事資訊，並擴散至網路，並被別有用心之人利用，對國家軍事安全造成嚴重危害，並具體指責部分軍事迷鎖定軍用機場、港口、國防軍工單位，專門駕車前往，或刻意搭乘途徑航線的渡輪、飛機，並以長焦鏡頭或無人機等專業器材進行偷拍活動。

文章中表示，新型軍事裝備尤其是航空母艦等大型水面艦艇的研發週期較長，境外敵對勢力可透過分析個人私自拍攝的照片等相關資料，準確推測軍事裝備的建造進度，進而對其列裝部隊服役、形成戰鬥力的時間進行預估和研判，並可以此為參考準備反制措施。甚至拍攝軍事裝備的外觀，也可能藉此反映裝備的整體參數、用途等，還可能隱藏關鍵的技術細節。

文中表示，軍事愛好者拍攝的照片極有可能直接展現相關細節內容，一旦相關資料落入境外敵對勢力之手，在專業情報人員的分析下，技術細節暴露的風險將大幅提高。

文章中也提及具體可能刑罰，說明初犯、偶犯，沒有造成嚴重後果的拍攝行為，將受到行政處罰，由國安機關予以警告或處10天以下行政拘留。而「知法犯法、屢教不改，違法情節嚴重的拍攝者」將受到刑事處罰，處3年以下有期徒刑、拘留、管制或剝奪政治權利；情節嚴重的，處3年以上、7年以下有期徒刑。

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