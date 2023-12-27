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中國官方表態支持網路遊戲 網易領軍遊戲股上漲

中央社台北27日電
中國國家新聞出版署22日宣布將制定「網路遊戲管理辦法」加強監管網遊。(新華社)
中國國家新聞出版署22日宣布將制定「網路遊戲管理辦法」加強監管網遊。(新華社)

中國國家新聞出版署22日宣布將制定「網路遊戲管理辦法」加強監管網遊，引發遊戲股大跌後，官方接連表態支持肯定網遊，遊戲股今天在陸港股市反彈，網易收盤大漲近12%。

中國國家新聞出版署22日中午公布「網路遊戲管理辦法」草案，向社會公開徵求意見，隨即引發遊戲股集體崩盤。龍頭騰訊重挫12.34%，市值蒸發了港幣3670.5億元（下同，約470億美元）；網易大跌24.59%，市值也蒸發1375億元。

正值股市低迷之際，中國國家新聞出版署隔天隨即發文回應，宣稱徵求意見稿立足於「保障和促進網路遊戲行業繁榮健康發展」，對解決網遊經營單位准入等問題設立了「保障與獎勵」專章，提出一系列鼓勵措施。

中國國家新聞出版署相關負責人並稱，對於各方提出的關切和意見，將「認真研究」，並將在繼續聽取相關部門、企業、用戶等各方意見的基礎上「進一步修改完善」。

中國國家新聞出版署25日發布新批准的105款國產遊戲版號，數量創單次發布新高。中國音數協遊戲工委和新華社發文稱，此舉有力展示了主管部門「積極支持網路遊戲發展」的鮮明態度。

官媒人民網昨天發文稱，最近3年來，遊戲版號政策的穩定性逐步增強，遊戲市場回升明顯。25日發布的新批准國產遊戲版號，也是繼22日新批准進口網路遊戲版號後，國家新聞出版署的又一力舉，中國音數協遊戲工委和廣大遊戲企業「深受鼓舞」。

人民網還讚揚中國遊戲越來越成為中國優秀傳統文化的「新容器」，在推動中國優秀傳統文化「走出去」方面扮演著重要角色。

中國官方接連表態支持肯定網路遊戲後，遊戲股今天出現反彈行情。

綜合第一財經、新浪財經報導，在中國A股，中科雲網、大晟文化開盤沒多久即漲停鎖死，多支遊戲股跟漲。

香港港市，指標股網易開盤即大漲逾12%，帶領遊戲股上攻。網易下午收盤報136.5元，上漲11.89%；騰訊也上漲4%，報285元。

除了官方表態支持，網易近日傳出可望與美國遊戲巨頭暴雪娛樂（Blizzard Entertainment）復合，重新取得暴雪的中國市場代理權。

香港

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