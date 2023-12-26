除夕是工作日要不要開盤？ 中國六家交易所這樣說

中國六家證券、期貨交易所26日明確，2024年2月9日（除夕）將休市。(新華網)

中國六家證券 、期貨交易所26日明確，2024年2月9日（除夕）將休市。這六家交易所包括：上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、上海期貨交易所、中國金融期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所和廣州期貨交易所。

此前，中國官方發布，經國務院 批准，2024年春節放假調休日期的具體安排為2月10日至17日放假調休，共八天。但是，除夕在2月9日，卻是工作日，讓很多人不能接受。

官方後來說法是，鼓勵各單位結合帶薪年休假等制度落實，安排職工在除夕（2月9日）休息。

對於2024年的休市安排，特別是明確了除夕當日休市。據澎湃新聞報導，監管部門表示，本次安排旨在順應市場呼聲，更貼近交易者的投資 行為。

上述監管部門表示，投資者對於除夕不開市已經形成習慣，從過去多年的實際情況來看，2012年到2023年的12次春節假期中，除夕出現在周一至周五，共有8次，其中7次放假，僅有2014年的除夕沒有休市。

從市場運行資料來看，除夕當天投資者的交投意願一般不高，2014年的除夕，滬深兩市的成交金額、參與交易的帳戶數量都比之前明顯下降，投資者習慣在除夕日休市。

同時，證券期貨經營機構也需要在休市後完成數據處理、清算、交收、系統維護等日常操作，行業機構也普遍希望可以除夕休市。