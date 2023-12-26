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爭國際話語權 中國首份涉台英文學術期刊創刊

中央社台北26日電
中國社會科學院台灣研究所主辦英文學術期刊《中國台灣研究（英文）》25日在北京進行創刊發布，該刊為中國首份涉台英文專業學術期刊。（中新社）
中國社會科學院台灣研究所主辦英文學術期刊《中國台灣研究（英文）》25日在北京進行創刊發布，該刊為中國首份涉台英文專業學術期刊。（中新社）

中國正加強對台話語權，由中國社會科學院台灣研究所創辦的「中國台灣研究（英文）」季刊25日在北京創刊發布。這也是中國首份的涉台英文學術期刊。

據新華社、中國新聞網等中媒報導，中國社科院台灣研究所25日在北京舉行「中國台灣研究（英文）」（China Taiwan Studies）創刊發布會暨兩岸關係研討會。

中國社科院副院長王昌林致辭時說，兩岸關係正面臨「和平與戰爭、繁榮與衰退」兩條道路、兩種前景的選擇，這份面向國際傳播的英文季刊正是在這一背景下創刊。

「中國台灣研究（英文）」主編、社科院台灣研究所研究員冷波表示，當前台海局勢複雜嚴峻，「台灣當局」和一些外部勢力在國際社會大肆開展輿論認知戰、阻撓中國統一進程。

他聲稱，創辦「中國台灣研究（英文）」，是為了「正本清源」、「釐清真相」，爭取國際社會更加全面深入了解台灣問題和海峽兩岸關係，進一步理解「新時代中國共產黨解決台灣問題的總體方略」，支持中國政府推進實現國家統一。

據報導，這一場發布會多位中國學者談及爭取台灣研究話語權的問題。另外，首期也刊載了台灣學者、國立政治大學經濟系兼任教授林祖嘉與台灣經濟研究院研究九所研究員兼所長譚瑾瑜的合作文章。

據介紹，「中國台灣研究（英文）」主要刊登涉台重大問題、熱點問題以及基礎性研究等學術文章，內容涵蓋台灣政治、經濟、社會、文化以及兩岸關係等領域。該刊物由社會科學文獻出版社合辦，當代中國與世界研究院合作翻譯。

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