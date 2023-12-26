暗批中國時政？財新周刊社論籲「實事求是」慘遭下架

《財新周刊》25日刊出題為《重溫實事求是思想路線》的社論，但上線僅一日，頁面呈現「404」。（圖／截自財新網）

中國《財新周刊》25日刊出題為《重溫實事求是思想路線》的社論，因文章被認為是在暗批中國時政引起熱議，這也導致該文上線僅一天便慘遭下架。

文章稱，「歷史反覆證明，堅持實事求是，就能興黨興國，違背實事求是，就會誤黨誤國」；「1978 年年底召開的中共 十一屆三中全會，重新確定實事求是思想路線，果斷結束『以階級鬥爭為綱』，將全黨工作重點轉移到經濟建設上來，掀起了改革開放序幕」。

這篇社論指出，「文革期間，國民經濟瀕臨崩潰，官方卻仍堅稱『形勢大好』，且『越來越好』，實則民生凋敝、貧窮落後，不僅與發達國家的差距越拉越大，而且被正在騰飛的周邊國家和地區遠遠甩在後面。知恥近乎勇。唯有靠實事求是， 中國才能跳出『絕對貧困陷阱』」。這些內容被認為是「曲筆」暗批中國當今現況。

文章甚至表示，「近幾年，一些地方和部門收縮性政策頻出，傷害了企業，也削弱了市場預期。收縮性政策的背後，存在著一套背離實事求是路線的治理邏輯和行為方式」。

文章並呼籲北京當局，準確評估自身力量，勇敢調整對外政策，與世界接軌；及時糾正某些不當政策；全面深化改革開放等等。

該文讓不少中國民眾讀後心有戚戚焉，並在網上引發不少評論與迴響。但也引發不少分析認為，該文是在暗諷中國時政。有網友就稱，「要是不說文革期間，我甚至以為他在說現在」。