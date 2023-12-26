華為10大黑科技上車 問界M9休旅車重磅登場

華為10大黑科技上車，問界M9正式發表。（取自中關村在線）

華為 豪華科技旗艦車─問界M9在26日正式發表，這是華為年度最重磅產品，問界M9不僅將華為十大智慧汽車黑科技全數裝上車，還帶來了全新家族化設計、百變空間、智慧座艙、智慧駕控、智慧駕駛、智慧安全等眾多遙遙領先同業的科技亮點。

華為智慧汽車解決方案BU 董事長余承東表示，問界M9是智慧化時代的里程碑式產品，我們把最好的華為智慧汽車黑科技全部帶上車，在用戶想得到的、想不到的方方面面，都帶來了領先一代的卓越體驗，重新定義智慧汽車標準，是當之無愧的豪華科技旗艦SUV ！

中關村在線報導，雖然是豪華科技旗艦SUV，但問界M9更像是舒適的MPV，而且是六人座MPV車型，採用六座均權座椅，前、中、後排配置統一，號稱三排座椅都是頭等艙，支持3、4、5、6座百變座椅模式，並將獨立的充電口、杯架、手機槽和HUAWEI MagLink插口悉數上車，即便第三排座椅也配備加熱功能，實用與娛樂兼顧。

副駕舒雲雙享座椅應用華為獨創的座靠分離專利技術，可折疊、可舒展，雙享模式一鍵變換，隨時隨地為副駕「女王」提供舒適的乘坐體驗。第二排採用全新零重力座椅，在加熱、通風、按摩、14向電調等功能基礎上，行業首創水準自我調整雙扶手功能，最大化滿足人體放鬆體態需求，重新定義舒適標準。

問界M9採用一體環宇三聯屏帶來大視野大享受，同時全車採用高檔NAPPA真皮，水晶星環散射體及智慧旋鈕，中央扶手台及門板處選用天然白栓木，以豪華材質做工，讓用戶所及之處皆豪華。

問界M9全車全車選配最多可以高達10塊螢幕，隨時滿足使用者駕駛、娛樂、工作的需求。其中，業界首款車規級投影系統上車，配合32吋升降式投影螢幕，完美復刻影院級觀影體驗，並且久看不暈車、不傷眼。

全新HUAWEI SOUND卓越系列擁有旗艦級硬體設定，配備25單元專業級音響，功率輸出達到2080W。星環散射體集成光影美學、聲學科技和AI 智慧於一體，讓視聽效果更震撼。同時，旗艦級硬體搭配華為領先的技術與演算法，帶來超感空間音、智慧聲場、隱私聲盾、智慧甜點位等眾多行業獨創功能，讓聲音從此不止聽音樂。

車載智慧助手「小藝」進一步升級優化，用戶可以個性編排小藝場景，喚醒小藝一句話操控車內多種設置，隨心定義個性空間。盤古大模型賦能下，小藝不僅懂得多，而且答得專業，能夠提供即時的資訊和百科知識，成為問界M9的最強大腦。同時，小藝還具備超乎想像的語音交互能力，全車六座免喚醒，小藝不僅能夠識別每位乘客的身份，還能知道他們所坐的位置，精準應答並提供個性化服務。

問界M9搭載領先一代的途靈智慧底盤，採用前雙叉臂後多連桿獨立懸架，全系標配智慧閉式空簧和CDC可變阻尼減震器，車身高度5檔智慧調節，舒適性與操控性兼顧。基於HUAWEIiDVP智慧汽車數位平台，通過多模態融合感知系統、HUAWEI DATS動態自我調整扭矩系統和HUAWEIxMotion智慧車身協同控制系統，用AI與軟體能力將機械素質發揮到極致，帶來更好開、安全、舒適的駕乘體驗。

動力方面，純電車型擁有22000rpm行業量產最高轉速電機，0-100km/h加速時間僅需4.3秒，媲美超跑；超低電耗僅有17.4kWh/100km，為用戶帶來四驅動力，兩驅能耗的卓越性能體驗。

問界 M9 純電版搭載 100 度電，號稱 CLTC 續航里程 630km，搭載華為巨鯨800V 高壓電池平臺，支援充電 5 分鐘續航 150km。

增程車型搭載純電驅增程平台4.0，擁有行業領先的15:1壓縮比，配合智慧增程系統，CLTC綜合續航高達1362km(42度電池)/1402km(52度電池)，純電續航達到225km（42度電池）/275km（52度電池）。

問界M9首發HUAWEI ARHUD臨境抬頭顯示系統、HUAWEI XPIXEL百萬圖元智慧投影大燈等業界領先的華為智慧車載光技術，領先的自研技術探索帶來更豐富的場景創新。HUAWEIARHUD將實景與智駕深度融合，示寬光毯讓用戶在窄路行車、會車更安全，共同助力智慧駕控進入光時代。

問界M9全面升級HUAWEI ADS 2.0高階智慧駕駛系統，搭載全新設計的192線雷射雷達，擁有更強大的精準探測和快速回應能力。通過GOD（General Obstacle Detection，通用障礙物檢測）網路2.0和RCR（Road Cognition & Reasoning，道路拓撲推理網路）網路2.0，讓問界M9具備強大的全場景和全天候感知能力，可精準識別車輛、行人、交通設施與標識、樁筒等。不依賴高精地圖，全國都能開、越開越好開的高階智駕體驗即刻開啟。

大車好開更好停，問界M9擁有領先的泊車能力，可見即可泊，支持自訂車位與循跡倒車，更帶來創新的泊車代駕功能，讓大車停車從此再無焦慮。

被動安全方面，超強玄武車身採用極致嚴苛設計標準，車身鋁合金體積占比達80%，全車共12處採用2000MPa核潛艇級熱成型鋼，配合高等級電池、座艙、隱私安全防護，為用戶每一次出行保駕護航。

問界M9前向AEB能力再進一步，前向靜止車AEB主動刹停時速最高支持120km/h，覆蓋人駕、智駕場景。側向支持40-120km/h主動避障，後向支持1-12km/h的主動刹停，大大降低事故發生概率。

此外，問界M9還首發搭載ESA緊急轉向輔助系統，當車輛與前方目標存在碰撞風險時，可自動控制轉向輔助駕駛員避免碰撞，為用戶帶來更安全的智慧避險能力。

問界M9官方指導價為：問界M9增程Max版人民幣46.98萬元、問界M9增程Ultra版人民幣52.98萬元、問界M9純電Max版人民幣50.98萬元和問界M9純電Ultra版人民幣56.98萬元，即刻下定可享受人民幣1萬元的選配權益。