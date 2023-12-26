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中共辦毛澤東誕辰130周年座談 習：祖國必須統一

記者陳政錄／北京即時報導
中共中央舉辦紀念毛澤東誕辰130周年的座談會，習近平發表講話。（新華社）
中共中央舉辦紀念毛澤東誕辰130周年的座談會，習近平發表講話。（新華社）

中共前領導人毛澤東誕辰130周年之際，中共中央26日上午在北京人民大會堂舉行座談會高調紀念。中共總書記習近平表示，對毛澤東的最好紀念，就是把其開創的事業繼續推向前進。習近平提到，祖國必須統一，也必然統一，要堅持「一個中國原則」和「九二共識」，深化兩岸各領域融合發展，推動兩岸關係和平發展，「堅決防止任何人以任何方式把台灣從中國分裂出去」。

據央視新聞，中共中央26日上午在人民大會堂舉行座談會，紀念毛澤東誕辰130周年。

習近平在會上發表講話稱，毛澤東是偉大的馬克思主義者，偉大的無產階級革命家、戰略家、理論家，是馬克思主義中國化的偉大開拓者、中國社會主義現代化建設事業的偉大奠基者，是近代以來中國偉大的愛國者和民族英雄，是中共的第一代中央領導集體的核心，是領導中國人民徹底改變自己命運和國家面貌的一代偉人，是為世界被壓迫民族的解放和人類進步事業作出重大貢獻的偉大國際主義者。

他說，毛澤東思想是中共的寶貴精神財富，將長期指導中共的行動。對毛澤東的最好紀念，就是把其開創的事業繼續推向前進。

接著，習近平持續強調毛澤東的貢獻，和「爐火純青的鬥爭藝術、傑出高超的領導才能」等，並指以「中國式現代化」全面推進強國建設、民族復興偉業，是新時代新征程的中心任務，是毛澤東等老一輩革命家的未竟事業，是當代中國共產黨人的莊嚴歷史責任。

習近平提到，改革開放是當代中國大踏步趕上時代的重要法寶，是決定「中國式現代化」成敗的關鍵一招，必須進一步全面深化改革開放，不斷解放和發展社會生產力、解放和增強社會活力，他也指出要健全全面從嚴治黨體系，確保中共永遠不變質、不變色、不變味。

就涉港澳台議題，習近平強調，「中國式現代化」需要全體中華兒女和衷共濟、共襄盛舉。要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，堅持和完善「一國兩制」制度體系，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則。支持香港、澳門發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題，更好融入國家發展大局。

他說，實現祖國完全統一是大勢所趨、大義所在、民心所向，祖國必須統一，也必然統一。要堅持貫徹「新時代黨（中共）解決台灣問題的總體方略」，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，深化兩岸各領域融合發展，推動兩岸關係和平發展，「堅決防止任何人以任何方式把台灣從中國分裂出去」。

習近平還強調，中國式現代化是走和平發展道路的現代化，既造福中國人民，又促進世界各國現代化。他說，無論發展到什麼程度，中國永遠不稱霸、永遠不搞擴張。

據央視新聞，座談會前，中共領導人包括習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等到毛主席紀念堂，習近平等向毛澤東坐像三鞠躬，隨後到瞻仰廳，瞻仰了毛澤東的遺容。

中共 習近平 澳門

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