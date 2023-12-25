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瀾湄合作第四次領導會議 稱要加強合作打擊網賭電詐

記者黃雅慧／即時報導
中國國務院總理李強25日下午在北京中南海紫光閣透過視訊出席瀾滄江－湄公河合作第四次領導人會議。（新華社）
中國國務院總理李強25日下午在北京中南海紫光閣透過視訊出席瀾滄江－湄公河合作第四次領導人會議。（新華社）

新華社報導，中國國務院總理李強25日在北京透過視訊出席瀾滄江－湄公河合作第四次領導人會議。在近期電信詐騙案頻傳下，會議指出要深入推進「平安瀾湄行動」，強力打擊網賭電詐等犯罪行為。

該次會議由李強和緬甸領導人敏昂萊共同主持會議，柬埔寨首相洪瑪奈、寮國總理宋賽、泰國總理賽塔、越南總理范明政出席。

李強就加強瀾湄合作提出四點建議：一是規劃實施好瀾湄區域互聯互通戰略項目，維護產業鏈供應鏈安全穩定，中方將設立瀾湄合作共同發展專項貸款，支持各國重點項目；二是推進綠色合作，中方願同各國探討開展瀾湄全流域治理等合作；三是加強安全治理；四是深化文化交流。

與此同時，本次會議發表《瀾湄合作第四次領導人會議內比都宣言》、《瀾湄合作五年行動計劃（2023－2027）》和《瀾湄地區創新走廊建設共同倡議》。泰國接任下屆瀾湄合作共同主席國。

瀾滄江—湄公河合作，簡稱「瀾湄合作」，是中國政府推動的區域合作機制之一，為國務院前總理李克強在2014年11月第17次中國與東協領導人會議上提出的重要倡議。其成員包括瀾滄江—湄公河流域的六個國家：中國、寮國、緬甸、泰國、柬埔寨和越南。分別在2016年、2018年與2020年舉辦過三次會議。

今年以來，東南亞地區諸如柬埔寨、緬甸電信詐騙案頻傳，北京積極施壓上述兩地移送涉案中國人法辦，並在10月下旬起加強對緬北電信詐騙集團的追捕及引渡、通緝詐騙集團首腦人物。進入11月後，首腦人物及中國籍成員陸續被引渡回國審訊。此前，中柬在九月發布的聯合公報也提及要深化兩國打擊網賭電信詐騙的合作。

緬甸 李強 泰國

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