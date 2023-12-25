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「8.2級劇烈餘震」這些造謠者遭處罰

記者賴錦宏／即時報導
甘肅持續展開災民安置的同時，當地警方也積極查緝地震造謠者。圖為甘肅省臨夏回族自治州積石山縣大河家鎮一戶受災民宅。中新社
甘肅持續展開災民安置的同時，當地警方也積極查緝地震造謠者。圖為甘肅省臨夏回族自治州積石山縣大河家鎮一戶受災民宅。中新社

甘肅積石山縣上星期發生地震後，在眾多災民還在零下氣溫需要援助之際，當地警方發布，有11名網友被指編造發布地震謠言，遭甘肅警方行政處罰。

根據大陸央視新聞和新華社報導，甘肅省公安廳網安總隊12月23日發布了積石山6.2級地震期間，部分編造發布地震謠言的相關違法案例。甘肅已行政處罰抗震救災造謠網友11人、批評教育105人。

在網安總隊發布的其中一個案例中，一名網友馬某某在某平台直播期間，編造發布：「兩點多還有個大餘震，還是要小心」的謠言信息，當時有大量網民進入直播間觀看，造成群眾恐慌。公安機關已對馬某某處以行政拘留並處罰款，並責令馬某某刪除相關影片。

另一名網友李某被指為吸引粉絲關注，在某短影音平台編造發布「中國地震網最新消息，臨夏晚夜間2點26分35秒還有一次8.2級的劇烈餘震！」的謠言，引發大量網友關注、轉發。網安總隊通報，公安機關也已對李某處以行政拘留並處罰款，責令李某刪除相關影片。

地處甘肅和青海兩省交界處的積石山縣12月18日深夜發生6.2級地震，目前已造成148人死亡。

地震 甘肅 馬某某

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