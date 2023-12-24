我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

輝達及全球員工捐款1500萬元 助以哈戰爭受難平民

華人外賣員不用過聖誕 填補美國人放長假缺口多掙錢

北京逾300小時低於攝氏零度 創72年同期最長低溫

中央社台北24日電
北京天寒地凍。(路透)
北京天寒地凍。(路透)

北京自12月11日起至今天，持續攝氏零度以下的低溫累計超過300個小時，創下繼1951年有完整紀錄以來，12月期間北京最長連續低溫。

北京日報今天報導，今天下午2時50分，南郊觀象台的最高氣溫終於回升到了冰點。至此，風、雪、寒流、持續低溫肆虐京城近半個月的「冷酷」考驗也就此告一段落。

報導指出，南郊觀象台從12月11日0時開始氣溫低於冰點，直到今日，持續零度以下的低溫累計已經超過了300個小時，這是繼1951年有完整紀錄以來，在12月期間北京最長連續低溫。

另外，根據歷史記錄，12月的北京，最低氣溫低於零下10度的連續低溫日數最長為11天，出現在1952年12月15日至25日。這次持續低溫期間，北京最低氣溫低於零下10度的連續低溫日數達到9天，雖然沒破紀錄，但也讓京城經歷了漫長的嚴寒。

北京氣象高級工程師尹炤寅近日解釋，北京罕見低溫會維持較長時間，是因為有大量冷空氣源源不斷到達；從這次的冷空氣甚至抵達廣州，廣州的氣溫降到零下，降溫天氣能夠往南推這麼遠，說明冷空氣持續輸送。也就是說，冷空氣剛來的時候帶來的降溫很猛烈，同時持續的補充冷空氣也使得氣溫長時間維持在低點。

北京氣象局今天表示，寒冷持續了整整兩週後，氣溫終於從低谷中緩慢爬升出來；來週不再是嚴酷的寒冷主調，天空晴雲交替，氣溫穩步回升。

低溫

上一則

中國史上最嚴網遊管理新規被撤回？並沒有

延伸閱讀

美中學術合作陷寒冬 學者：將削弱美國競爭力

美中學術合作陷寒冬 學者：將削弱美國競爭力
清華鉈中毒案 嫌疑人孫維「辦不下去」 扯上江澤民

清華鉈中毒案 嫌疑人孫維「辦不下去」 扯上江澤民
朱令告別式完成 醫生追憶：為上蒼對她家的不公而不平

朱令告別式完成 醫生追憶：為上蒼對她家的不公而不平
安撫北京？美光科技與福建晉華就竊取智財權案達成和解

安撫北京？美光科技與福建晉華就竊取智財權案達成和解

熱門新聞

小米董事長雷軍。（取自雷軍微博）

這款手機10天熱銷近150萬支 中國科技大佬：水到渠成

2023-12-18 10:39
中國著名的高分子材料領域專家、中國科學院的研究員周光遠傳出車禍過世。（中科院大連化學物理研究所）

怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生

2023-12-18 10:53
中國商湯科技創辦人湯曉鷗已於本月15日死亡。（取材自商湯科技官網）

自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測

2023-12-17 13:34
朱令曾被稱為清華才女。（視頻截圖）

清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日

2023-12-22 22:44
圖為2020年12月21日庭審現場的勞榮枝。(中新社)

中國「女魔頭」勞榮枝殺7人 今被執行死刑

2023-12-17 23:46
第一位在俄烏戰爭前線陣亡的中國士兵趙睿（右二）。（取材自微博）

重慶小伙趙睿扎波羅熱陣亡 成第一位在俄烏戰爭戰死中國士兵

2023-12-22 19:50

超人氣

更多 >
不想買房、不背房貸「永久租屋族」全國崛起

不想買房、不背房貸「永久租屋族」全國崛起
「與惡2」正式開鏡 網驚少了吳慷仁 更期待雙視帝尬戲

「與惡2」正式開鏡 網驚少了吳慷仁 更期待雙視帝尬戲
已7人誤食亡 中國「哆啦A夢」公司磁力球組玩具被警告別買

已7人誤食亡 中國「哆啦A夢」公司磁力球組玩具被警告別買
住房危機引發「寵物困境」 收容所滿是大型犬、流浪貓增加

住房危機引發「寵物困境」 收容所滿是大型犬、流浪貓增加
中國國產客機C919最新售價曝光 比波音、空巴同型機便宜

中國國產客機C919最新售價曝光 比波音、空巴同型機便宜