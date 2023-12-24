中國史上最嚴網遊管理新規被撤回？並沒有

中國擬訂立全新管理辦法整頓網路遊戲。(新華社)

中國擬訂立全新管理辦法整頓網路遊戲，草案徵求意見稿公布後造成網遊類股暴跌，股民、網上一片哀嚎、罵聲不斷，並出現新規已被撤回的誤傳。

中國國家新聞出版署網站22日發布「網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）」，其中包括網路遊戲不得設定每日登入、首次儲值、連續儲值等誘導性獎勵，以及所有網路遊戲須設定用戶儲值限額，並且不得在遊戲中設置強制對戰。

這一新規草案公布後，騰訊、網易等中國網路遊戲巨頭股價當天隨即暴跌。微博等中國社群媒體 平台上哀鴻遍野，「幾萬億（兆）市值灰飛煙滅了」、「我不玩遊戲，可我有股票，你說影響大不大」、「一個徵求意見稿把大盤跌停了，老百姓可是實實在在虧錢的」。

綜合路透社、德國 之聲中文網近日報導，網友反對意見主要集中在股市、行業經濟方面，騰訊控股股值22日當天大幅縮水500多億美元，港股遊戲類股集體下挫，僅網易和騰訊兩家公司的港股市值蒸發就接近5000億港幣。

中媒第一財經報導援引遊戲行業從業者觀點指出，這次新規草案對行業實際衝擊最大的就是所有網路遊戲必須設置用戶充值限額，因為這直接影響了遊戲廠商的收入和金流。

許多中國網友認為，這次新規草案公布的關鍵問題在於「時機不對」，在疫後經濟低迷情況下，進一步打擊相關領域的市場信心，明顯違背了日前召開的中央經濟工作會議「把非經濟性政策納入宏觀政策取向一致性評估」的精神，也違背了去年3月國務院金融穩定發展委員會（後劃入中央金融委員會辦公室）「凡是對資本市場產生重大影響的政策，應事先與金融管理部門協調，保持政策預期的穩定和一致性」的說法。

官媒環球時報前總編胡錫進也評論此事件說，相信新規是善意的、想解決實際問題，「但它的出台客觀上導致了整個行業的恐慌，股市剛有的一點回暖又被澆了冷水」。

還有網友說，「政策不穩定、不可預期以及隨意性對社會的經濟發展沒有任何已知的正面效果」。

值得注意的是，據德國之聲中文網，中國社群媒體22日晚間出現「網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）已被撤回」的傳言，「證據」是中國司法部 的公開徵求意見系統上無法查詢到這份草案；但司法部網站原本未曾刊登這份草案，而中國國家新聞出版署官網依然能查閱到草案。

面對外界的批評聲浪，中國國家新聞出版署官網23日表示，就各方對草案內容的意見，將在繼續聽取相關部門、企業、用戶等各方意見的基礎上進一步修改完善。