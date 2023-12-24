港消費收縮 蘭桂坊聖誕節餐廳未爆滿 料營業額年減一成

蘭桂坊協會總監張素媚指，今年聖誕節不少市民到外地旅遊，平安夜蘭桂坊的酒吧較去年聖誕節訂座率差；圖為蘭桂坊。（中通社）

香港 蘭桂坊的聖誕夜訂位率是檢驗香港消費市場是否恢復的指標之一。綜合港媒報導，蘭桂坊協會總監張素媚指出，今年聖誕節 不少市民到外地旅遊，平安夜蘭桂坊的酒吧較去年聖誕節訂位率差，部分酒吧目前僅達七成；但去年平安夜前2周前訂位已爆滿。她預計今年聖誕假期整體生意額較去年下跌一成，部分餐廳平安夜訂位仍未滿額。

港媒引述香港酒吧業協會主席錢雋永說法稱，不少市民乘著連假外出旅遊或北上消費，這對香港酒吧生意帶來影響，今年聖誕節訂座率不足七成，並預計聖誕檔期生意額較去年倒退三成。

就零售業表現來看，綜合港媒報導，批發及零售界立法會議員邵家輝表示，不少市民趁連假外遊及北上消費，導致香港零售表現一般。部分行業如珠寶業表現不如預期，原本估計有雙位數增長，但從過去數日銷售狀況來看，只跟去年聖誕假期差不多。

邵家輝表示，中國沒有聖誕長假，陸客赴港保持平檼；加上受制於本港承載力，機票及酒店價格仍略高，窒礙外地遊客來港。他說，在整體經濟形勢狀況較差之下，市民消費定不如以往闊綽，中國遊客也受中國經濟影響，不再像以往以購物為主，改為較多深度及體驗遊。

此前為了因應聖誕假期大量出遊的民眾，香港警方此前公布24日傍晚起，蘭桂坊、尖沙咀附近將實施封路。

為了炒熱香港消費氣氛，港府 自9月中旬推出「香港夜繽紛」活動，希望重振夜經濟。與此同時，香港電台13日報導，港府為鼓勵本地消費，香港旅發局20日起分兩批次向市民送出合共20萬份「香港夜饗樂」餐飲消費券，總值港幣2000萬元（約257.7萬美元）。

不過，此前香港研究協會調查發現，超過兩成市民選擇在聖誕節期間外遊，創16年新高；就算留在香港，近半受訪者表示不會花多過1000元（約129美元）慶祝聖誕節。