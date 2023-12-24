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港消費收縮 蘭桂坊聖誕節餐廳未爆滿 料營業額年減一成

記者黃雅慧／即時報導
蘭桂坊協會總監張素媚指，今年聖誕節不少市民到外地旅遊，平安夜蘭桂坊的酒吧較去年聖誕節訂座率差；圖為蘭桂坊。（中通社）
蘭桂坊協會總監張素媚指，今年聖誕節不少市民到外地旅遊，平安夜蘭桂坊的酒吧較去年聖誕節訂座率差；圖為蘭桂坊。（中通社）

香港蘭桂坊的聖誕夜訂位率是檢驗香港消費市場是否恢復的指標之一。綜合港媒報導，蘭桂坊協會總監張素媚指出，今年聖誕節不少市民到外地旅遊，平安夜蘭桂坊的酒吧較去年聖誕節訂位率差，部分酒吧目前僅達七成；但去年平安夜前2周前訂位已爆滿。她預計今年聖誕假期整體生意額較去年下跌一成，部分餐廳平安夜訂位仍未滿額。

港媒引述香港酒吧業協會主席錢雋永說法稱，不少市民乘著連假外出旅遊或北上消費，這對香港酒吧生意帶來影響，今年聖誕節訂座率不足七成，並預計聖誕檔期生意額較去年倒退三成。

就零售業表現來看，綜合港媒報導，批發及零售界立法會議員邵家輝表示，不少市民趁連假外遊及北上消費，導致香港零售表現一般。部分行業如珠寶業表現不如預期，原本估計有雙位數增長，但從過去數日銷售狀況來看，只跟去年聖誕假期差不多。

邵家輝表示，中國沒有聖誕長假，陸客赴港保持平檼；加上受制於本港承載力，機票及酒店價格仍略高，窒礙外地遊客來港。他說，在整體經濟形勢狀況較差之下，市民消費定不如以往闊綽，中國遊客也受中國經濟影響，不再像以往以購物為主，改為較多深度及體驗遊。

此前為了因應聖誕假期大量出遊的民眾，香港警方此前公布24日傍晚起，蘭桂坊、尖沙咀附近將實施封路。

為了炒熱香港消費氣氛，港府自9月中旬推出「香港夜繽紛」活動，希望重振夜經濟。與此同時，香港電台13日報導，港府為鼓勵本地消費，香港旅發局20日起分兩批次向市民送出合共20萬份「香港夜饗樂」餐飲消費券，總值港幣2000萬元（約257.7萬美元）。

不過，此前香港研究協會調查發現，超過兩成市民選擇在聖誕節期間外遊，創16年新高；就算留在香港，近半受訪者表示不會花多過1000元（約129美元）慶祝聖誕節。

香港 聖誕節 港府

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