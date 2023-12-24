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防食物中毒？雲南規定農村辦桌5席以上須提前報備

防食物中毒？雲南規定農村辦桌5席以上須提前報備

記者黃雅慧／即時報導
雲南省發布規定指出，農村聚餐五桌以上需向當地村委會進行報備。圖為雲南巍山的彝族村民聚在一起吃「殺豬飯」。（新華社）
雲南省發布規定指出，農村聚餐五桌以上需向當地村委會進行報備。圖為雲南巍山的彝族村民聚在一起吃「殺豬飯」。（新華社）

近年中國農村因自辦宴席導致集體食物中毒新聞頻傳。對此雲南省祭出相關措施，雲南發布在22日指出，雲南省市場監督管理局發布《農村集體聚餐風險提示》，內容規定聚餐五桌以上，需要跟當地村委會申報備案管理，並按規模大小實行分級指導，承辦廚師及幫廚人員應當持有效健康證等。

規定指出，就餐人數200人（含200人）以下的聚餐活動，由村食品安全協管員（訊息員）進行現場指導；就餐人數在200人以上的由所在鄉鎮（街道）派員進行現場指導。

此外對於就餐環境與食安進行細緻規定：包括食品加工場所和就餐場所要遠離污染源，應距離糞坑、垃圾場（站）、旱廁、畜禽圈等污染源25公尺以上；嚴格規範原料採購渠道並執行進貨查驗；剩菜剩飯冷藏不超過24小時，食用前應當徹底加熱，確保食物中心溫度在70℃以上；防止危險物品、有害蚊蟲與老鼠等流入餐桌。

值得注意的是，對於酒水來源也進行嚴格規定，散裝白酒應當從合法渠道購買，必索取票據、憑證。

極目新聞解讀，該規定其實有官方的「善意」，比如去年四川省瀘州市發生了一起嚴重的食品中毒事件，一戶人家在辦酒席時，誤把醇基燃料當成了白酒。最終造成四人食物中毒死亡。

上述文件發布後引起中國微博網友正反兩面激戰。有網友質疑官方是否管太多，稱「為你好」系列又出來了；也有網友認為應該加緊農村道路建設、完善基礎設施才是正事；有網友認為不應該只出文件，必須要有更多政策解讀；有網友直指「懶政」，與其從地方管理，不如從食材市場源頭管理。

不過有雲南農村網友表示，當地農村宴席問題確實很多，包括帶私釀酒引發食物中毒等；也有網友表示，他家農村聚餐報備制度至少實行五年以上，但形同虛設，直到飲用自釀私酒吃出人命才受到重視；同時也有網友提到雲南農村酒席發生食用菌菇、斷腸草的食品導致集體中毒。

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