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中國學者劉紀鵬遭禁言後 證實不再任大學院長

（中央社台北24日電）
中國政法大學資本金融研究院院長劉紀鵬。(新華社)
中國政法大學資本金融研究院院長劉紀鵬。(新華社)

中國經濟今年表現低迷，官方強調要「加強經濟宣傳和輿論引導」下，金融學者劉紀鵬日前呼籲股民現在不要入市後突遭全網禁言，他今發聲明證實不再擔任中國政法大學資本金融研究院院長職務。

根據中國網路平台微博，包括深藍財經等多個帳號今天刊出相片，指劉紀鵬在微信朋友圈發布聲明：「我從2023年12月7日起，已不再擔任中國政法大學資本金融研究院院長職務。鑒於近期朋友在邀請我參加的諸多社會活動中仍然使用這一職務。故特作說明，告之眾朋友。」

在X平台上，有網友留言指在當下的中國說句真話有多難！另有人說，（劉紀鵬）5號在網路平台被禁止關注，7號就卸任，很難讓人相信這是正常退休。

公開資料顯示，67歲的劉紀鵬是中國政法大學資本金融研究院院長、國家社科基金重大專案首席專家，曾任全國人大「證券法」、「證券投資基金法」、「期貨交易法」起草小組成員，還是股份制和公司問題專家，主持過270多家企業的股改上市、公司戰略、併購重組和投資方案設計。

劉紀鵬近期曾直言，中國的資本市場相關制度還不完善，對普通股民來說，等解決了「一股獨大」（特定股東操控公司運作）等問題再考慮入市不遲，「現在不是炒股的好時候」。

之後劉紀鵬的抖音、微博、今日頭條等多個社群帳號7日顯示，他已被平台禁言、禁止關注。劉紀鵬的最新抖音影片停留在5日。

中國經濟今年表現低迷，但官媒近日紛紛對經濟前景唱多，企圖提振民眾信心。先前召開的中共政治局會議上便特別指出，要「加強經濟宣傳和輿論引導」。

投資 證券 抖音

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