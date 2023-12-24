朱令告別式完成 醫生追憶：為上蒼對她家的不公而不平

朱令的告別式已完成。（取材自微博）

1994年清華大學曾發生震驚中國社會的「朱令鉈中毒案」，受害女大生朱令22日去世。朱令的父母親24日在微信 公眾號「朱令我們在一起」發布訃告：「我們懷著沉痛的心情宣告：我們的愛女朱令因病醫治無效，於2023年12月22日22時59分在北京逝世，享年50歲。遺體告別儀式於2023年12月24日上午12時在北京八寶山殯儀館舉行。」

此外，曾參與朱令治療過程的北京中醫藥大學東方醫院主任醫師陳志剛發微博 追憶，並表示「深深為朱令的去世而悲傷，為朱令父母偉大的父母之愛而感動，為上蒼對她家的不公而不平，為朱令案件未能水落石出而遺憾。」

陳志剛在微博發文回憶稱，他大概從2000年初到幾個月前，不同程度地參與了朱令的治療、搶救、康復以至近半年多前發現腦瘤後的治療建議。

他表示，自己目睹了朱令父母近30年傾盡所有精力救治、照料女兒，他們付出了常人難以想像的艱辛。他也為兩位老人為追求真相和正義鍥而不捨，但至今也未能伸張正義，而心疼和同情。

他回憶，最初接觸到朱令時，她因鉈中毒需要24小時照料，但朱令父母一直不放棄任何希望，尋求各種治療康復手段使朱令各方面都有緩慢的點滴進步。朱令也堅持每天的主被動訓練，期間數次因肺部感染到醫院神經科和ICU搶救治療，也一次次渡過鬼門關。「如果沒有其父母的堅持和努力付出，朱令很難挺到現在。」半年多前，朱令查出腦瘤，她與病魔抗爭了大半年，最終還是被奪去了生命。

陳志剛表示，「我和我科室的同仁都深深為朱令的去世而悲傷，為朱令父母偉大的父母之愛而感動，為上蒼對她的不公而不平，為朱令案件未能水落石出而遺憾！願朱令在天堂再沒有痛苦！」