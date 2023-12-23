中國手機大廠在印度頻碰壁 vivo又傳2高階主管被捕

中國手機大廠進軍印度頻頻碰壁，近日又傳出，vivo印度分公司兩高階主管於日前被捕。（路透）

中國手機大廠進軍印度 頻頻碰壁。據路透報導，印度近期以打擊「金融犯罪」為由，逮捕了兩名vivo印度分公司的高階主管，包括vivo印度公司的臨時執行長和財務長。vivo表示，對印方最新的逮捕行動深感震驚，將利用法律途徑予以應對。

報導指出，一名匿名直接參與相關案件的消息人士透露，印度當地時間23日，被捕的兩名vivo公司高階主管被帶到位於印度德里的一家法院，隨後又被送往印度監管機構印度執法局（ED）拘留。他補充到，被捕人士預計將於12月26日出庭。

此外，據印度媒體托拉斯（PTI）同日報導，有消息人士稱，被捕的兩名高階主管為vivo印度分公司的臨時執行長和財務長。除兩名高階主管外，印度還逮捕該公司的一名顧問。

對此，vivo印度分公司發言人表示，對印方最新的逮捕行動「深感震驚」，並稱印度當局最近的拘捕行動表明，印方針對vivo的「騷擾行為」仍在繼續，這給整個產業帶來了不確定性，該公司將堅決利用一切法律手段來應對和挑戰這些指控。

中國媒體「觀察者網」指出，多家印度媒體指出，自2020年6月以來，印度政府以國家安全為由，已封禁TikTok、微信 、UC瀏覽器等超200個中國手機應用程式。與此同時，多家中企也相繼「被迫」陷入稅務風波。此前，印度財政部於7月21日宣布，過去6年間包括小米 、realme、OPPO、vivo等中國手機製造商共逃稅900億盧比。

在此之前，印度警方於10月初時指控小米和vivo，幫助當地一家新聞網站非法轉移資金。據了解，該網站因被指控批評印度政府的政策等行為，正在接受調查。

隨後，於10月10日，印度監管金融犯罪機構於當日拘捕了vivo在印度的四名高階主管，其中一人為中國公民。印度執法局指控這些人涉嫌洗錢。當時vivo回應，vivo在印度嚴格遵守當地的法律法規，該公司正密切關注近期的調查事宜，並將採取所有可行的法律措施應對。

事實上，自2021年年底開始，印度政府已先後對小米、vivo、OPPO等中國手機大廠展開多次突襲查稅，並以各種理由凍結、扣押上述公司在印度帳戶的資金。

「界面新聞」曾引述中印越電子協會（CMA）秘書長楊述成表示，印度針對中國企業不是抽查而是普查，且執法力度相當嚴苛。除了查公司本身外，還會追溯上下游以及關聯公司，這是其他國家都沒有的「待遇」。

中國外交部發言人此前曾指出，中方一貫要求中國企業在遵守國際規則和當地法律法規的基礎上開展對外合作，印度政府有責任根據市場原則維護包括中國企業在內的國際投資者的合法權益。