「鉈中毒」案朱令24日告別式 傳記作者李佳佳：等真相大白那天

朱令。（取材自南方都市報）

中國清華大學「鉈中毒案」當事人朱令坎坷的50歲人生畫上句號。曾出版「朱令的四十五年：北京清華女 學生毒殺疑案」傳記的作者李佳佳關注朱令案多年。她表示，「記錄和發聲是有意義的，多一個人知道就多一個人關心和幫助這個家庭。希望我輩有生之年，能等到真相大白的那一天。」此外，朱令的遺體告別儀式將於北京時間24日在八寶山公墓舉行。

南方都市報報導，李佳佳知道「朱令」這個名字是在2006年，當時她還是復旦大學的學生，在高校的BBS論壇上瞭解到了朱令的故事。

朱令是清華大學化學系物理化學和儀器分析專業92級學生，從小學到高中都是學校裡耀眼的學霸，不僅會彈奏古琴和鋼琴，也擅長游泳和田徑。但在21歲那年，朱令突然「病倒」了，中國最好的醫院的醫生會診治療卻束手無策。她的同學們使用網絡向世界求助，1995年4月28日朱令被確診為劇毒物鉈中毒。

2013年，北京警方曾表示，「工作中，專案組始終堅持依法公正辦案，未受到任何干擾。」「但也確有一些案件受偵辦條件限制，礙於證據滅失等客觀因素，最終無法偵破。」

2019年，李佳佳歷時數年採訪了大量當事人完成的書籍「朱令的四十五年：北京清華女學生毒殺疑案」出版，被評為「首部關於朱令案最全面的一本書」。李佳佳曾表示，已經把這本書的稿酬全部給了朱令的媽媽。

李佳佳2019年出版「朱令的四十五年」傳記。（取材自豆瓣）

今年12月23日，朱令去世的消息傳來。李佳佳說，最初之所以想寫這本書是因為她始終相信，「記錄和發聲是有意義的，多一個人知道就多一個人關心和幫助這個家庭。希望我輩有生之年，能等到真相大白的那一天。」

李佳佳還表示，剛過去不久的11月24日是朱令的生日，她每年都會在朱令生日的時候給其父母發祝福的短信。「12月24日，會舉辦小範圍的告別儀式，他們本來是想安靜舉行，不要太多人知道的，叔叔、阿姨應該是都很疲勞很累了。」