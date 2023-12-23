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中國全國公安機關會議 要求「繃緊政治安全這根弦」

記者廖士鋒／即時報導
中國全國公安機關23日召開視訊會議，強調要「繃緊政治安全這根弦」。圖為中國公安機關2022年11月1日召開「全國公安機關學習宣傳貫徹黨的二十大精神電視電話會議」。（圖／取自中國公安部官網）
中國全國公安機關23日召開視訊會議，強調要「繃緊政治安全這根弦」。圖為中國公安機關2022年11月1日召開「全國公安機關學習宣傳貫徹黨的二十大精神電視電話會議」。（圖／取自中國公安部官網）

中國「全國公安機關視訊會議」23日召開，強調要強化打防管控各項措施，深化反滲透反顛覆反恐怖反分裂反邪教鬥爭，築牢反滲透反顛覆的堅固防線，「繃緊政治安全這根弦」。

根據中國公安部官網，23日召開的視訊會議指出，「要築牢反滲透反顛覆的堅固防線」。要繃緊政治安全這根弦，強化工作主動，堅決維護國家政權安全、制度安全、意識形態安全。要嚴格落實網上巡控等措施，快速查處網路謠言和有害資訊，依法打擊查處各類涉網違法犯罪活動。

會議還強調，扎實推進反恐怖反分裂反邪教鬥爭，以深化嚴打暴恐活動專項行動為牽引，嚴格落實反恐防恐各項措施，「守牢絕不發生暴恐案事件的底線」。並且要「全面貫徹黨的民族宗教政策，積極配合有關部門，強化服務管理，細化完善反分裂措施，鞏固民族團結、促進宗教和諧」。

基層治理的部分，這次會議仍重申發展「楓橋經驗」的重要性，要求沉入社區、鄉村，針對性做好排查調處、教育疏導、幫扶救助、法治宣傳等工作，及時主動幫助群眾解決急難愁盼問題，防止發生「民轉刑」、「刑轉命」案件。

會議並強調，要織嚴織密公共安全網路，聚焦政治中心區、繁華商圈、機場車站等重點區域和部位，嚴格落實公安武警聯勤武裝巡邏等「四項機制」，「安排充足力量上街面、下社區，最大限度提高見警率、管事率和震懾力、控制力」。

另據新華社消息，身兼中共中央書記處書記的中國公安部長王小洪在講話時，除了上述重點外，還指出要準確把握歲末年初形勢特點，強化打防管控各項措施，「全警投入、全力以赴，確保社會大局穩定、群眾平安過節」。

中共

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