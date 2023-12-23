中國基督教兩會改組 王滬寧：不斷增進「五個認同」

中國全國政協主席王滬寧，在北京會見中國基督教兩會領導班子，強調要不斷增進「五個認同」。（圖／截自央視）

聖誕節 到來之際，中國基督教「兩會」近日改組，選出新一屆領導班子，中國全國政協主席王滬寧要求不斷增進「五個認同」、堅持「基督教中國化」方向，並要在開展對外交流時「講好中國宗教故事」。

中國基督教第十一次代表會議20日至21日在北京舉行，選出了中國基督教「兩會」新領導層。據新華社23日消息，王滬寧會見基督教兩會新老領導班子成員時，要求「新一屆基督教全國兩會 要完整準確全面領會和貫徹新時代黨的宗教工作理論和方針政策」，不斷增進對「偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義」的認同。

王滬寧還強調，要堅持基督教中國化方向，堅持獨立自主自辦原則，「對教義教規作出符合當代中國發展進步要求、符合社會主義核心價值觀和中華優秀傳統文化的闡釋」。還要堅持全面從嚴治教、建設一支「政治上靠得住、宗教上有造詣、品德上能服眾、關鍵時起作用」的教職人員隊伍。同時要要在獨立自主、平等友好、相互尊重的基礎上開展對外友好交流，「講好中國宗教故事」。

根據中國基督教網，中國基督教第十一次代表會議21日下午舉行閉幕會，新當選的兩會領導人分別是中國基督教三自愛國運動委員會第十一屆主席徐曉鴻、中國基督教協會第九屆會長吳巍。而兩人其實都是連任。

吳巍指出，要以社會主義核心價值觀爲引領，用中華優秀傳統文化浸潤，積極與社會主義社會相適應，跟上時代發展步伐，深入開展神學思想建設，著力推進基督教中國化。「要將基督教中國化的工作落到實處，做深、做細、做實，展現中國基督教的時代風貌」。他強調，「我們正走在中國化的道路上，這是一條前人沒有走過的路。我們堅信這是一條正確的道路，是一條引向永生的道路」。

此前在2023年12月19日，中國基督教三自愛國運動委員會第十屆、中國基督教協會第八屆常務委員會第六次（聯席）會議在北京召開，會議通過了《深入推進我國基督教中國化五年工作規劃綱要（2023—2027）》。確定了未來五年推進基督教中國化的主要任務。官方提到，「這將有助於全國各地教會提升對基督教中國化的認識和理解，準確把握其時代內涵，激發內生動力，發揮主體責任，堅持我國基督教中國化方向，把基督教中國化做深做細做實，辦好與社會主義社會相適應的中國教會」。

中國國家宗教事務局23日發表「致天主教、基督教界的聖誕賀信」，提到2024年是中共 建政75周年，是實施「十四五」規劃的關鍵一年，希望天主教、基督教界的朋友們「堅持黨的宗教工作基本方針，堅持我國宗教中國化方向，講大局、講法治、講科學、講愛心，努力踐行社會主義核心價值觀，大力弘揚中華優秀傳統文化，扎實推進全面從嚴治教，積極探索同社會主義社會相適應的新途徑，更好組織和引導廣大信教群眾緊密團結在黨和政府周圍」。

公開資料顯示，中國主要宗教當中，中國伊斯蘭教協會、中國佛教協會、中國道教協會、中國天主教一會一團，都已分別在2020年、2022年完成換屆。這次中國基督教兩會換屆，是王滬寧2023年3月擔任中國全國政協主席後，第一次就主要宗教團體的換屆對新領導層做出表態。