中國與柬埔寨開通「跨境QR code」支付 可直接店家消費

中國銀聯與柬埔寨央行宣布啟動雙方「跨境QR code」支付，未來雙方民眾可直接到對方店家消費。（圖／取自中國駐柬埔寨使館微信公眾號）

中國與柬埔寨日前開通了「跨境QR code」支付，中國銀聯使用者已可以通過掃描「KHQR」QR code在柬國約180萬家商戶進行支付，到2024年初柬國居民將能使用Bakong錢包在中國和全球使用銀聯QR code的商家進行支付。

據中國駐柬埔寨大使館官微消息，12月22日「柬埔寨巴孔（Bakong）支付系統和中國銀聯國際跨境二維碼支付互聯互通啟動儀式」在金邊舉行，中國駐柬大使王文天指出，中柬跨境QR code支付互聯互通的順利落地可謂恰逢其時，「相信越來越多的中國投資 者和遊客將來柬投資興業和旅遊觀光」。

消息指出，22日起，銀聯使用者可以通過掃描「KHQR」QR code在柬約180萬家商戶進行支付，在2024年初，柬居民將能使用Bakong錢包在中國和全球使用銀聯QR code的商家進行支付。

此前在2023年7月，中國銀聯國際與柬埔寨國家銀行簽署合作備忘錄，約定推動跨境QR code業務互聯互通，雙向服務兩國居民跨境移動支付需求。合作落地後，柬居民可直接在包括中國在內的全球銀聯跨境QR code網路中使用本國錢包支付，柬本地QR code也將聚合銀聯支付資訊，支持「雲閃付」App、境內接入「雲閃付網路支付平台」的商業銀行App掃碼支付，滿足到柬的中國遊客便捷支付需求。

中國近期積極與東南亞國家開辦跨境QR code系統的聯通。主導的銀聯國際2022年底推出「網路互聯互通」模式，即與境外QR code網路一點對接，快速、大規模相互開放受理網路。根據銀聯國際官網10月消息，目前已有斯里蘭卡 、南韓、越南 、馬來西亞、柬埔寨、寮國等國本地QR code網路與銀聯的雙向開放項目已經敲定。

這些支付系統包含南韓移動支付服務Zero Pay、斯里蘭卡國家支付網路LankaPay、越南國家支付公司NAPAS、柬埔寨支付系統Bakong、馬來西亞支付轉接網路PayNet、寮國國家支付網路LAPNet。

此外，香港金融管理局與泰國中央銀行12月4日也宣布推出港泰「轉數快 x PromptPay」跨境QR code支付互聯，未來，來雙方旅客可使用支付應用程式，分別掃描香港商戶的「轉數快」QR code和泰國商戶的「PromptPay」QR code進行零售支付。