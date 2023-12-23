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呼吸道疫情嚴峻 鍾南山分析2原因：不建議長期戴口罩

記者陳宥菘／即時報導
中國近期多種呼吸道疾病同時延燒，防疫專家鍾南山分析，除了天氣驟冷的因素外，長期戴口罩也會使自體免疫系統無法正常發揮作用。（新華社資料照片）
中國近期多種呼吸道疾病同時延燒，防疫專家鍾南山分析，除了天氣驟冷的因素外，長期戴口罩也會使自體免疫系統無法正常發揮作用。（新華社資料照片）

中國近期多種呼吸道疾病同時流行，疫情嚴峻，抗疫專家、中國工程院院士鍾南山分析，除了天氣驟冷的因素外，長期戴口罩也會使自體免疫系統無法正常發揮作用。他建議，除非病毒大流行，或前往人群聚集的地方，否則不建議長期戴口罩。

「南方plus」報導，鍾南山22日前往深圳市人民醫院進行院士查房活動，並與該醫院聯合開展呼吸與危重症醫學科疑難病例討論，他在會後作出上述表示。

談到近期呼吸道疾病患者明顯增多時，鍾南山認為主要原因有二。一是常規原因，即天氣驟冷後，鼻黏膜的免疫功能降低，所以病毒容易進入呼吸道；二是因為長期戴口罩也會使得自身免疫系統無法正常發揮作用，削弱了抵禦疾病的能力。

據此，他接著說，「除非出現病毒大流行的時期，或者前往人群聚集的地方，否則不是特別主張長期佩戴口罩」。

面對呼吸道疫情延燒，中國國家疾控局本月初發布了「預防呼吸道傳染病公眾佩戴口罩指引（2023年版）」，要求前往醫療機構以及脆弱人群集中場所戴口罩，並建議民眾搭乘大眾交通工具、進入人員密集場所戴口罩。

中國衛健委則多次強調，目前流行的急性呼吸道疾病都是由已知病原體引起，且都有相應的成熟治療手段，未發現新病毒或細菌導致的新興傳染病。據指出，目前有流感、新冠、黴漿菌、呼吸道融合病毒、腺病毒等多種病毒同時流行。

口罩 鍾南山 疫情

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