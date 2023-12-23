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中國前財長樓繼偉：明年預算赤字最好維持在3.8%左右

記者陳宥菘／即時報導
中國財政部前部長樓繼偉。中新社
中國財政部前部長樓繼偉。中新社

針對中國明年經濟、財政情勢，中國財政部前部長、全球財富管理論壇理事長樓繼偉表示，當前貨幣政策仍有較大的降息、降準空間，明年的預算赤字最好維持在3.8%左右。同時，不必過度增加過多的公共投資，重要是增加一般性支出。

綜合新京報、證券時報報導，中國財富管理50人論壇（CWM50）2023年會23日在深圳舉行，樓繼偉於會上作出上述表示。

日前召開的中央經濟工作會議提出，明年要「穩中求進、以進促穩，先立後破」，積極的財政政策要「適度加力、提質增效」。

樓繼偉指出，中央財政在今年第四季增發2023年公債1兆元，預計今年赤字率由3%提高到3.8%左右。依照財政政策「適度加力」的要求，明年的赤字率最好維持在3.8%左右。

至於如何「提質增效」，他認為，不必大幅增加公共投資，重點在於增加一般性支出。

他解釋，中國在應對1998年亞洲金融危機與2008年世界金融危機時，都採取了增加公共投資為主的擴張性財政政策，以公共投資帶動民間投資，彌補外部需求的不足。但當前基礎設施已經比較完善，大規模地增加公共投資對經濟的拉動動作用逐步下降。

他進一步指出，目前中國經濟恢復週期比主要已開發國家滯後，面對的是疤痕效應，需要精準施策、就業優先、改善民生，並著力推動民間投資。因此財政政策上，要繼續實施小微企業的減稅降費。

樓繼偉認為，可以適度增加公共投資，但公共投資主要作用於大型企業，輻射到中小企業鏈太長。因此可以將增加的財政支出更多地用於對製造業下游的企業和小微企業階段性地補貼房租、水力發電，甚至可以對增加就業機會的企業提供薪資補貼。

此外，樓繼偉也認為，房地產市場低迷仍是關鍵問題。目前各部門、各地方已經採取了一系列政策，但這些政策也需要堅持並持續優化，重點不發生重大風險和改善市場需求。

樓繼偉還談到，中國經濟正面臨週期錯置和逆全球化潮流的雙重挑戰，因此採取適當的宏觀政策有效擴大國內需求、提升市場信心、防範化解風險、鞏固經濟回升向好的勢頭，透過深層改革，破除要素市場配置堵點，使國內大循環建立在「內需主動力」的基礎上更為重要。

他也提到，要持續改善營商環境以增強對企業和外資的吸引力，弱化所謂「脫鉤斷鍊」的效果。他強調，「因此，關鍵是做好我們自己的事情」。

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