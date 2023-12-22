僅限7石斑魚養殖場恢復輸入 台業者憂被貼親中標籤

中國恢復台灣石斑魚活魚輸入，但業者發現僅限審核合格並予以註冊登記的7家養殖企業，感覺誠意不足。（記者潘欣中／攝影）

中國海關總署宣布今天起恢復台灣石斑魚輸入，屏東養殖業者有數百家，卻僅7家過關，多數業者感覺誠意不足。列入首批合格名單的屏東縣枋寮鄉養殖戶蔣坤龍說，去年隨團到中國參與協商，拿出具體生產管理改善措施和成果，代表台灣漁民表達恢復輸中願望，首批只7家核准，是好的起步，未來盼所有養殖戶都能受惠。

中國公布7家審核合格並同意註冊登記的養殖企業，其中屏東縣沿海林邊、佳冬和枋寮鄉有6家。中方強調，只要堅持「九二共識」、反對「台獨」，兩岸就是一家人，一家人的事情就好商量、好解決；首批名單中的養殖戶擔心被外界貼上親中才放行的標籤。

一家不願具名的養殖業者無奈說，單純的市場行銷，一政治化就變複雜了，面對同業欣羨又奇怪的眼光，還是低調點。

枋寮鄉養石斑魚20年的蔣坤龍說，他沒有特定的政治立場，只想為石斑市場打開通路，過去石斑九成輸往中國，去年6月中方通知檢出隱性結晶紫超標，暫停石斑魚輸入，他在政府輔導下強化生產管理，包括產銷履歷、魚池管理、藥物殘留送檢驗等，去年隨中華華夏農經協會理事長蘇清泉、台灣兩岸農漁業交流發展投資 協會理事長黃一成組團赴中協商，終於傳回喜訊，但不清楚為何首批只有7家，盼一視同仁，不要有政治考量。

「讓人聞到濃濃的政治味」屏東縣林邊區漁總幹事林忠敏說，解禁原本讓人振奮，但細看只限7家，全屏東縣合格註冊登記的養殖場卻有數百家，但不論如何，總是個好開端。

林忠敏說，去年石斑暫停銷陸後，外銷香港 仍未斷，養殖漁民在政府輔導下強化生產管理，為消弭消費者對藥物殘留的食安疑慮，縣府啟動用藥安全普查均未檢出，政府釋出善意重返中國市場，中方片面公布部分輸銷名單，難免讓人有分化漁民的聯想。

屏東養殖青年聯誼會長陳右穎說，石斑魚恢復銷往中國，帶有濃濃政治味，業者喜憂參半；在飼養成本高漲的現在，未來還是必須思考，究竟應該放養多少量才行，是不是一定要養這麼多？另站在動物福利 的立場，生態養殖觀念也必須思考反轉，平時就做好準備，等待機會來了，才能上場。