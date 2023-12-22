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中對台解除石斑魚禁令 中網友曝通關密碼：揍完現在給藥了

記者楊德宜／台北即時報導
中國21日中止部分ECFA產品關稅減讓，國台辦22日宣布恢復台灣石斑魚進口。圖為高雄永安龍膽石斑魚收成。（本報資料照片）
中國21日中止部分ECFA產品關稅減讓，國台辦22日宣布恢復台灣石斑魚進口。圖為高雄永安龍膽石斑魚收成。（本報資料照片）

中國昨天公告ECFA部分中止，中國國台辦今天宣布，中國海關總署即日起解除台灣石斑魚禁令。對此，兩岸網友都感到不解，微博上中國網友表示，「揍完了，現在給藥了」、「通關密碼：只要堅持九二共識、反對台獨」。

中國國務院昨天公告中止「海峽兩岸經濟合作框架協議」部分產品關稅減讓，包含丙烯、對二甲苯等12項產品，中國國台辦今天宣布，中國海關總署決定自12月22日起恢復台灣地區石斑魚輸入。

中國自去年6月13日起暫停台灣石斑魚輸入，現在核准7家台灣業者今天起重新活魚輸中。新華社報導，國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，一段時間以來，台灣石斑魚業者通過多種渠道表達願意改善、確保輸中石斑魚安全，業者還曾來中國參訪，表達石斑魚輸中強烈願望。經過綜合評估相關整改措施的基礎上，海關總署決定今天起恢復台灣石斑魚輸入，且須來自審核合格並予以註冊登記的養殖企業。已有一些業者獲得首批註冊登記，即日起可向中國輸出石斑魚。

朱鳳蓮表示，只要堅持九二共識、反對台獨，兩岸就是一家人，一家人的事情就好商量、好解決，「我們願意與島內有關方面共同努力，繼續為恢復台灣農漁產品輸入中國提供幫助」。

微博上針對海關總署決定今起恢復台灣地區石斑魚輸入一事熱議。有11萬粉絲的博主「沉睡禁書」表示，「客觀說，不補貼的話，石斑魚還行，而且占比也非常低」。中網友表示，「我理解為，拉攏一波、打擊一波，拉攏漁業農業，打擊化工業」、「通關密碼：只要堅持九二共識、反對台獨」、「昨天剛停了石化製品的優惠，今天國台辦就急不可耐的輸入石斑魚，演都不演了」、「這不是搞笑嗎？台灣人會怕嗎？這才是搬起石頭砸自己的腳」。

PTT上的台灣網友則表示，「抓到了，中共介選幫助執政黨選情」、「昨天說ECFA是中國助選，那今天怎麼說呢」、「民進黨被玩弄於指掌間，怎麼辦」、「這證明中國禁台灣農產品是看心情的」、「整篇看來有沒有驗出藥根本沒差」、「石斑魚換九二共識」、「讓大家再次想起班班石斑的蠢政策了」。

微博 國務院 中共

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