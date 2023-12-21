中國前11月使用外資年減10% 減幅擴大

中國前11月使用外資年減10%，為連續第6個月下跌。 (新華社)

中國官方一再強調「穩外資」，但商務部 今天公布的數據顯示，1到11月實際使用外資（FDI）金額1.04兆元（人民幣，下同，約1455億美元），年減10.0%，為連續第6個月下跌，減幅進一步擴大。

根據商務部網站，1月至11月，中國新設立外商投資 企業4萬8078家，年增36.2%；實際使用外資金額1兆403.3億元，年減10.0%。

中國商務部8月起不再公布以美元計價的FDI數據。據先前發布，1-9月全國吸收外資9199.7億元，年減8.4%；1-10月吸收外資9870.1億元，年減9.4%；1-11月年減幅度則達到10.0%。11月使用外資僅533.2億元。

從行業看，製造業實際使用外資金額2941.7億元，年減2.1%，其中高技術製造業實際使用外資成長1.8%。醫療儀器設備及儀器儀表製造業、電子及通訊設備製造業分別成長27.6%、5.5%。

服務業實際使用外資金額7087.0億元，下降15.9%。建築業、研發與設計服務領域實際使用外資分別成長32.8%和9.1%。高技術產業引資3866.5億元，占實際使用外資金額比重為37.2%，較2022年全年提升1.1個百分點。