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中國取消ECFA部分優惠關稅 台工商界憂項目增擴大效應

中央社台北21日電
中國21日宣布中止部分產品ECFA關稅減讓，經濟部表示，時值台灣大選前夕，中方再次把經貿政治化、工具化，雖然已有預期並有準備，但也要表達遺憾，將協助國內產業調節影響。圖為貨輪停靠高雄港區，進行貨櫃裝卸作業。（中央社）
中國21日宣布中止部分產品ECFA關稅減讓，經濟部表示，時值台灣大選前夕，中方再次把經貿政治化、工具化，雖然已有預期並有準備，但也要表達遺憾，將協助國內產業調節影響。圖為貨輪停靠高雄港區，進行貨櫃裝卸作業。（中央社）

中國今天宣布中止ECFA丙烯等產品優惠關稅，台灣工商協進會表示，本次措施心理影響大過實質，但憂心若中方持續擴大取消早收清單免關稅優惠，不免產生實質影響；工商團體均呼籲政府持續與中國溝通，並協助廠商加強拓展海外市場。

中國國務院關稅稅則委員會今天發布公告，明年1月1日起對原產於台灣的丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止適用海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）的協定稅率，恢復原來稅率。

台灣工商協進會晚間發布新聞稿表示，根據ECFA早收清單，台灣出口中國可享免關稅貨品項目原有石化88 項、機械107項、紡織136項、運輸工具50項、其他 140項，合計521項產品。

台灣工商協進會指出，本次中方宣布中止丙烯等 12 項石化產品免關稅優惠，雖然占台灣整體出口比例不大，心理影響大過實質，但工商界憂心，若中方持續擴大取消ECFA早收清單項目的免關稅優惠，不免產生實質影響，例如衝擊國內就業穩定，仍應審慎面對。

因此，工商界建議政府採取有效措施，循適當管道持續與中國溝通，及早進行磋商，化解雙方歧見；並協助相關業者加強拓展海外市場，分散市場過度集中風險，加速轉型升級，朝向高附加價值及高階應用方面發展，以強化自我競爭力。

工總也表示，如果中方持續取消台灣出口中國產品的既有關稅優惠，對台灣從業人口眾多的傳產來說，都將是很大的衝擊，因此建議政府一方面協助加速廠商全球布局，另一方面與中方建立協商溝通管道。

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