共軍與俄軍時隔4年戰略磋商 提升兩軍戰略協作水平

共軍與俄軍20日舉行戰略磋商，官方對消息的發布，文字較以往簡短許多。圖為2019年雙方第21輪戰略磋商。（取自中國國防部官網）

近期兩軍合作逐漸增多之際，中國國防部 21日宣布，共軍 與俄軍12月20日已在北京舉行第22輪戰略磋商，雙方表示將進一步「提升兩軍戰略協作水平」，這也是這一機制時隔四年半首度舉行。

根據中國國防部官微消息，在這次戰略磋商中，雙方圍繞國際和地區安全形勢、兩軍關係等議題深入交換了意見。雙方表示，將共同落實好中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭達成的重要共識，「進一步提升兩軍戰略協作水平，為促進地區及世界和平穩定，推動構建人類命運共同體作出新的貢獻」。

公開資料顯示，共軍與俄軍近年來有諸多聯合巡航、空中巡邏活動，雙方的戰略磋商機制也行之有年，但疫情 期間並未持續，上一次兩軍戰略磋商是在2019年6月舉行，如今是時隔四年半重啟。

值得一提的是，往昔的戰略磋商，中國方面的官方通稿都會詳細提及出席人員與層級，例如2018年第20輪戰略磋商，共軍由中央軍委中央軍委聯合參謀部副參謀長邵元明主持，且在北京磋商期間，中共中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長李作成會見了俄方代表團。

但這次第22輪戰略磋商，雙方參加人員的部分卻是隻字未提，不過，按照往例，兩軍戰略磋商的出席層級多為副參謀長。

近年來共軍與俄軍具體合作增多趨勢明顯，共軍2018年首度參加俄軍戰略演習，2019年7月，兩軍空軍在東北亞地區組織實施首次聯合空中戰略巡航，並於2023年6月將巡航首次拉長至兩日；2021年雙方海軍首次舉行海上聯合巡航。上述機制都持續進行中。