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中國男子搭廉航鎖定3乘客 偷2.3萬元下機秒遭逮

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中國男子搭廉航鎖定3乘客 竊取2.3萬元但下機秒遭逮

編譯徐榆涵／即時報導
一名中國男子日前搭乘酷航一架從越南飛往新加坡的班機時因涉嫌竊盜遭逮。（美聯社）
一名中國男子日前搭乘酷航一架從越南飛往新加坡的班機時因涉嫌竊盜遭逮。（美聯社）

一名中國男子日前涉嫌在從越南飛往新加坡的廉價航班上，從三名其他乘客那裡竊取約2萬3000美元現金。

CNN報導，根據法庭指控文件，該名男子叫張秀強（音譯），是一名52歲中國公民，他於16日上午9時半左右搭乘酷航一架從越南飛往新加坡的班機。對此，航空公司發言人回應，已獲悉16日從胡志明市飛往新加坡航班上發生的事件。

發言人表示，「一名乘客向我們的機組員通報機艙內涉嫌盜竊事件，並啟動機場警察部門。涉事乘客已被機場人員帶下飛機，接受進一步調查，其餘乘客則照常下機。」

根據法庭文件，張男在搭機期間，鎖定同機的三名乘客，他從一名乘客的背包中拿走300萬越南盾（123美元），從另一名乘客的黑色郵差包中拿走5.1億越南盾（2萬零950美元）和50新加坡幣（38美元），並從第三名乘客的灰色袋子裡的信封中拿走1000美元和930新加坡幣（約700美元）。

警方之後從張男身上找到了竊取的現金。目前張男已被警方收押，將於本月22日出庭受審。若盜竊罪成立，張男可能會因每項指控而面臨最高三年的監禁、罰款或兩者併罰。

在許多國家，在飛機上的盜竊行為構成聯邦犯罪，且飛機上的盜竊案之常見，超過大多數旅客想像。

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