中國男子搭廉航鎖定3乘客 竊取2.3萬元但下機秒遭逮
一名中國男子日前涉嫌在從越南飛往新加坡的廉價航班上，從三名其他乘客那裡竊取約2萬3000美元現金。
CNN報導，根據法庭指控文件，該名男子叫張秀強（音譯），是一名52歲中國公民，他於16日上午9時半左右搭乘酷航一架從越南飛往新加坡的班機。對此，航空公司發言人回應，已獲悉16日從胡志明市飛往新加坡航班上發生的事件。
發言人表示，「一名乘客向我們的機組員通報機艙內涉嫌盜竊事件，並啟動機場警察部門。涉事乘客已被機場人員帶下飛機，接受進一步調查，其餘乘客則照常下機。」
根據法庭文件，張男在搭機期間，鎖定同機的三名乘客，他從一名乘客的背包中拿走300萬越南盾（123美元），從另一名乘客的黑色郵差包中拿走5.1億越南盾（2萬零950美元）和50新加坡幣（38美元），並從第三名乘客的灰色袋子裡的信封中拿走1000美元和930新加坡幣（約700美元）。
警方之後從張男身上找到了竊取的現金。目前張男已被警方收押，將於本月22日出庭受審。若盜竊罪成立，張男可能會因每項指控而面臨最高三年的監禁、罰款或兩者併罰。
在許多國家，在飛機上的盜竊行為構成聯邦犯罪，且飛機上的盜竊案之常見，超過大多數旅客想像。
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