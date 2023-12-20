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台大選倒數 台企聯李政宏：8成大陸台商有返鄉投票意願

記者陳政錄／北京即時報導
中國20日在北京舉辦「台商投資大陸宣傳推介活動」。(攝影／記者陳政錄)
中國20日在北京舉辦「台商投資大陸宣傳推介活動」。(攝影／記者陳政錄)

在2024台灣總統大選倒數之際，中國20日於北京舉辦了一場全國性的「台商投資大陸宣傳推介（推廣）活動」，中國全國台企聯會長李政宏受訪表示，從意願來看，有八成的台商都想回台投票，然運力受限問題仍有待突破，大家都期待兩岸脫離「兵兇戰危」，持續交流，往更好的方向發展。

這場由中國國台辦經濟局、商務部台港澳司指導的「台商投資大陸宣傳推介活動」於20日在北京召開，據現場名冊，有約150名來自各地的中國台資企業代表參加，安排中國招商引資、對台政策解讀，和福建、貴州、重慶、吉林、新疆、雲南、寧夏等重點省市的投資推廣。

對於陸委會認為中國近期舉辦的涉台活動有介選疑慮，李政宏坦言，這樣有一點擴大解讀，因為中國商務部每年都會舉辦類似的海峽兩岸產業合作區推動、推介或交流會，以及幫助台企拓內銷的活動，今年也是希望在疫情後，協助台資企業融入中國新發展格局、開拓內銷市場，是例行性的活動，不必做過多聯想。

瑞愛生醫中國事務總監陳建勛也表示，自他2004年於中國發展以來，幾乎每年都有類似活動，不是特別為台灣選舉而辦，另一方面，以長期來看，近年陸續一直有台商赴陸投資，有成功也有失敗，這都很正常，但他相信未來幾年中國市場會越來越好。

就本次推介會，天津台協青委會主委楊爵駿表示，對台灣青年而言，在服務、創意、設計等領域都是來中國比較有機會的，希望透過活動了解有哪些措施可以幫助台青；陳建勛說，以他從事的大健康產業來說，若等到景氣復甦時再入局，往往就慢人一步，因此要趁好機會趕緊來布局。

至於中國認定台灣的貿易限制構成「貿易壁壘」後，外界憂心影響ECFA，李政宏坦言，台商還是有所擔心的，因為只要兩岸陷入不能互相交流或密切磋商的情境，就有可能因為貿易壁壘的調查，導致關稅提高。他說，兩岸貿易依賴度高、上下游連結緊密，許多台灣零配件運到中國組裝後再出口歐美，是完整且行之有年的成熟產業鏈，若因ECFA受波及的關係增加關稅，就會削弱台資企業競爭力，日韓企業是否會趁機進來，「這一點可能是台商朋友比較擔心的」。

因此，他呼籲民進黨政府應該好好正視問題，依循WTO原則還有兩岸相關協議來消除貿易壁壘，不要有過多的意識形態。不過，李政宏也表示，在今天的活動中，主要是中國重要政策宣講，和營商環境介紹，沒有提到有關貿易壁壘調查的部分。

有關台商返鄉投票，李政宏說，台商本次回台投票意願相當強烈，都希望能行使自己的權利，讓兩岸脫離兵兇戰危，能夠持籲不斷的交流、互惠，共享發展紅利和機遇，但因疫情影響，兩岸直航點如今僅恢復十幾個，運力受限勢必增加回台投票的難度，這也是大家積極努力的方向，例如航空公司能否小飛機換大飛機，或是讓大家多利用小三通、港澳中轉，甚至日韓轉機都有人在詢問，從這些地方就可以發現到，大家迫切渴望兩岸能往更好的方向發展。

對於媒體詢問中國台商返台投票意願是否超過七成，李政宏受訪時說，今年台商投票意願高...
對於媒體詢問中國台商返台投票意願是否超過七成，李政宏受訪時說，今年台商投票意願高，可能連八成都有。(攝影／記者陳政錄)
中國全國台企聯會長李政宏20日出席「台商投資大陸宣傳推介活動」，在會上做開幕致詞...
中國全國台企聯會長李政宏20日出席「台商投資大陸宣傳推介活動」，在會上做開幕致詞。(攝影／記者陳政錄)

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