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中國零售業降價刺激消費 可能反倒加劇通貨緊縮

中央社記者吳柏緯上海20日電
中國最大的火鍋連鎖店海底撈。（路透）
中國最大的火鍋連鎖店海底撈。（路透）

中國的通縮隱憂揮之不去，對經濟造成壓力，為了刺激消費，越來越多零售餐飲業者調整銷售策略，提供更加低價的產品與服務。然而此舉的最終結果可能加劇通貨緊縮。

路透報導，為了在消費力疲弱的情形下獲得消費者的青睞，中國零售餐飲業界之間的激烈競爭，正在重塑中國的零售餐飲業格局。恆生銀行（中國）首席經濟學家王丹指出，一般民眾收入下降使中國消費力下降常態化，更使得一些行業整體收入下降，因為「企業藉由降低價格以維持市占率，避免被排擠」。

然而，在降價求售、平價商店如雨後春筍冒出，以及企業提供更便宜或次級產品的企業，可能會面臨惡性循環。當企業面對利潤下降的壓力，進而會壓低工資並影響就業市場，最終的結果將會抑制消費者的消費欲望。這將為中國在疫情後已是步履蹣跚的經濟復甦帶來更多阻力。

王丹說，「現在自然是價格下跌或低通膨環境，雖然很難預測這種情況會持續多久，但一定對經濟不利。」

報導指出，目前中國零售餐飲業為吸引消費者而提供低價替代品的案例不勝枚舉。

中國最大的火鍋連鎖店海底撈，在9月下旬開設了兩家低價品牌分店，全店採自助式，菜餚的單價也較便宜，人均消費較普通店面低了至少人民幣70元（約9.81美元）；美國零售商沃爾瑪公司旗下的倉儲式商店山姆會員店和阿里巴巴旗下的生鮮零售店盒馬鮮生，在過去5個月裡一直陷入價格戰，部分熱門商品的價格降幅超過3成 。

在消費力下降的情形之下，平價商店的展店速度加快。

創立6年的零食連鎖品牌「零食很忙」目前在中國約有4000家門市，產品比超市便宜是一大特色。官方日前宣布，計劃在2025年時將門市數量擴大到1萬家，並形容「這次擴張是市場需求強勁的結果。近3年來，受到疫情影響，市場發生了明顯的變化，消費者的消費行為更加理性」。

以販售便宜即期產品聞名的好特賣（Hotmaxx）日前宣布，未來3年，門市數量將從目前的250家擴展到5000家。

疫情 王丹 就業

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