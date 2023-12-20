學者：疫情爆發後 中國藉公衛外交營造形象失敗

白紙運動。(Getty Images資料照片)

國立中興大學國際政治研究所教授譚偉恩分析，疫情 爆發後，中國試圖藉由「公衛外交」營造良好國際形象的嘗試失敗，因中共領導人習近平 堅持的「清零」防疫 ，實際上漏洞百出。

最新一期由法務部調查局發行研究中國情勢的月刊「展望與探索」，發表由譚偉恩撰寫的分析文章「中國『國際形象』之研究：軟實力投射的迷思與公衛外交失敗的成因」。

譚偉恩指出，一個國家的良好形象有助於吸引他國，雖然可被視為一種「軟實力」，但中國對於國際形象的營造與宣傳，絕大多數透過投射「硬實力」，這種行銷與包裝自我形象的策略成效如何，有待商榷。

他說，尤其當中國的涉外行為與固有的國際形象（集權政治、資訊不透明、政治不民主、反西方帝國主義的代表等等）一致，那麼通常加深國際社會對中國形象的既定認知。

譚偉恩指出，當中國的行為與固有形象不一，國際社會通常視為「特例」，不會馬上改變認知；若中國確實營造較正面國際形象，若干國家可能開始改變認知但不太多，因美國和中國關係好壞，將產生相當影響。

雖然北京意欲藉由公衛外交說好中國故事，但他說，這樣的外交策略效果有限，並且到疫情尾聲功虧一簣，尤其官方堅持清零，但國際社會對於中國疫情資訊的透明度深感質疑。

他說，又因疫苗生產逐漸穩定，且越來越多國家對民眾廣泛實施接種後，「與病毒共存」的治理模式獲得越來越多國家及民眾接受，反觀中國所謂的良好防疫成效，似乎更多是官方自吹自擂，並未獲國際社會認可。

譚偉恩指出，另一方面，因不滿清零而爆發的抗爭「白紙運動」等同中國自打嘴巴，傳遞給國際社會的訊息是中國防疫期間的決策失當，以及「說好中國防疫故事」的失敗，國際形象沒提升，反而在威權治理之下失分。

他說，中國若有心改善國際社會的認知，必須正確理解軟實力，並在國際場合與國內政治展現與當局所期待的形象一致作為。

譚偉恩指出，鑑於形象是「被」他國感受及評價後的「果」，中國在國際營造良好形象的最佳策略應該是低調行事，而非積極說好故事。

他說，偏偏中共總書記習近平過於頻繁展現中國的「硬實力」，並不斷試圖取得相對優勢的競爭地位，導致中國在多數國家的認知中，變得更加吻合美國所描述的「威脅」，而非「可信、可愛、可敬」。