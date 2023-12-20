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中國年度代表字「振」 網友吐槽：經濟委靡不振

記者陳宥菘／即時報導
中國2023年度國內代表字為「振」，主辦方解讀稱是「提振經濟，穩紮穩打」，但微博上卻見網友連番吐槽稱，應是經濟「委靡不振」。（取自中新網）
中國2023年度國內代表字為「振」，主辦方解讀稱是「提振經濟，穩紮穩打」，但微博上卻見網友連番吐槽稱，應是經濟「委靡不振」。（取自中新網）

中國國家語言資源監測與研究中心、商務印書館等單位聯合主辦的「漢語盤點2023」揭曉儀式20日在北京舉行，會上公布中國網友通過官媒「新華網」票選出2023年度國內代表字為「振」，主辦方解讀稱是「提振經濟，穩紮穩打」，但微博上卻見網友連番吐槽稱，應是經濟「委靡不振」、總體「振盪下行」。

央視報導，今日揭曉儀式一口氣公布「振」、「高品質發展」、「危」、「ChatGPT」分別當選年度國內字、國內詞、國際字、國際詞。

針對國內代表字「振」、代表詞「高品質發展」，報導指出，這意味著「高品質發展振奮民心」。例如，「一帶一路」倡議十年碩果累累，中國從中國倡議走向國際實踐；高品質發展追求品質與效益，為建成經濟強國築牢基礎；「村BA」充滿鄉村煙火氣，展現出人們對運動最純粹的熱愛；還有特種兵式旅遊打破常規，用最低的經濟成本，挑戰時間與體力的邊界。

報導指出，長路有險夷，無論是國家或個體，只要面對挑戰時不失本心、遭遇風雨時行之不輟學，進一寸有一寸的歡喜，就當得起一個「振」字。而當前的中國關注「好不好」、「優不優」、「美不美」，顯示「高品質發展」是立足於中國式現代化建設全局的戰略選擇。

至於國際代表字「危」、代表詞「ChatGPT」則與2023年戰爭升級，科技創新有關。

報導指出，今年以巴衝突再次爆發，無數人籠罩在陰霾之下；日本不顧反對排放核污染水，海洋生態安全受到威脅；晶片研發體現國家高端製造能力，科技力量強弱必將影響全局；ChatGPT不斷迭代升級，「是危機還是機會」需要時間驗證。

報導強調，當今世界，在危機中育新機，以對話彌合分歧、以合作化解爭端，才能營造公道正義、共建共享的安全格局。報導還說，人類啟動了人工智慧，卻結束不了人工智慧；人類創造了ChatGPT，卻又時時刻刻戰戰兢兢於被ChatGPT所控制。如何掌握主動權，人類還需繼續思考。

在微博上，網友針對年度國內代表字「振」的討論頗為熱烈，有網友笑稱，看到這個代表字，他的反應可用B站的年度彈幕「啊？」來代表。還有網友酸，「到底是年度漢字還是年度方針」。

也有網友提到，「振」應解釋作「A股委靡不振」、「振得心慌」。另有網友說，年度代表字應作「跌」，因為中國今年「經濟跌，房價跌，股市跌，人心跌了」。

ChatGPT 微博 人工智慧

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