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美國將13家中企列入未經核實公司清單 富士康旗下2家也在名單中

記者林宸誼／即時報導
美將13家中企列入未經核實公司清單，富士康旗下2家也在名單中。（路透）
美將13家中企列入未經核實公司清單，富士康旗下2家也在名單中。（路透）

美國政府19日發布公告，已將13家中國公司列入「未經核實清單」（Unverified List），迫使美國出口商在出貨產品前，必須進行更多實地查核。

被列入清單的有江蘇的至純科技（PNC Systems）、北京盛博協通科技、廣州信威交通、廈門貝萊勝電子（Plexus）、天津富聯精密電子與南寧富桂精密工業、深圳金格琅科技、西安億爾達嘉益建材檢驗等。

其中天津富聯精密電子與南寧富桂精密工業，是富士康旗下子公司。

路透報導，被納入「未經核實清單」的實體，代表負責出口管制的美國官員，無法確認是否能信任這些實體取得受美國「出口管制條例」（EAR）規範的產品。在向這些實體出口產品之前，美國出口商必須進行額外的盡職調查，且可能需要申請更多許可。

根據拜登政府政策，若外國政府阻止美國官員對未經核實清單上的公司進行現場檢查，美國政府將在 60 天後將名單內的實體列入限制度更高的「實體清單」。

在成功執行檢查後，美國政府上周已將數家中國實體自未經核實清單中排除。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇發布聲明反擊，美方仍在持續擴大國家安全概念，對特定中國企業採取歧視性、不公平的做法，不斷地將經貿問題政治化、武器化，此次將中國企業列入未經核實名單便是其中一例。

拜登 大使館 歧視

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