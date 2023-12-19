甘肅強震／黃曉明、林志玲伸援「口紅一哥」李佳琦捐500萬

甘肅省臨夏州積石山縣大河家鎮受災現場，居民在街上生火取暖。（中新社）

甘肅 積石山縣18日發生6.2級地震 ，災情牽動人心，各界紛紛馳援，「口紅一哥」李佳琦捐款500萬元人民幣(約70萬美元)、瘋狂小楊哥的公司三隻羊集團捐款1200萬元人民幣(約169萬美元)，還有蘭州一飯店老闆準備1000斤牛肉，預計能做3萬份牛肉麵，供應現場避難的民眾。

直播帶貨一哥李佳琦日前才因79元的「花西子」眉筆「哪裡貴了？」掉粉翻車，還在雙11被指壟斷賣假貨，他在這次震災中慨捐500萬，被指力圖拉抬形象；每日經濟新聞報導，李佳琦表示，會持續關注本次受災地區的救災情況及後續進展，並為災區民眾提供力所能及的幫助與服務。

至於同樣是話題人物的「瘋狂小楊哥」，除了曾陷廣告虛假，團隊也被批「低俗帶貨」，據中華慈善總會消息，三隻羊（合肥）控股集團有限公司（「三隻羊集團」）第一時間透過合肥三隻羊網絡科技有限公司，向中華慈善總會捐款1200萬元，用於馳援甘肅青海地震受災地區。

網路入口平台和科技業方面，騰訊公益慈善基金會宣布捐款2000萬元人民幣，北京字節跳動公益基金會宣布捐贈2000萬元人民幣，而阿里巴巴官方發布，已聯合多方馳援甘肅青海抗震救災，「首批5萬多箱緊急物資發出」。午後，阿里巴巴再次宣布，將追加1000萬元人民幣捐款。京東集團成立緊急應變專班，快速啟動緊急救援計畫，從倉庫緊急調撥飲用水、食品、禦寒衣物等物資，以專人專車方式運往災區。

還李寧集團透過中國婦女發展基金會，捐贈價值2000萬元人民幣的防寒保暖物資，比亞迪汽車也捐款1000萬元人民幣現金馳援甘肅地震災區等。韓紅、黃曉明、林志玲 、張天愛、佟麗婭等知名藝人也聯合捐贈。