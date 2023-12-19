甘肅、新疆接連發生強震 專家：兩者關聯不大 但…

圖為甘肅積石山地震發生後，當地救援人員對兩名受困在倒塌房屋內的民眾展開救援。（新華社）

甘肅 積石山18日23時59分發生6.2級地震 ，隨後新疆 阿圖什也於19日9時46分發生5.5級地震，引發中國西北地區民眾擔心。對此，湖北日報旗下新媒體《極目新聞》報導，專家認為，兩起地震相隔較遠，並無直接關聯。

但從板塊構造來講，新疆喀什地區位於帕米爾—天山造山帶，甘肅則位於祁連山—秦嶺造山帶，都是受到印度板塊向北的俯衝，導致青藏高原周緣地區構造活動性很強。

報導稱，地震的發生主要是由於地殼板塊運動和斷層活動所引起的。地殼是由多個巨大的板塊組成，這些板塊在地球岩漿活動影響下不斷地移動。當這些板塊相互碰撞、擠壓或者彼此分離時，就會在地殼中積累能量。

一旦累積的能量超過地殼岩石的承受能力時，岩石就會斷裂，釋放出巨大能量，這種現象就是地震。

截至19日傍晚，甘肅地震累計造成127人死亡，700餘人受傷，同時也造成青海13人死亡、182人受傷、20人失聯，部分水、電、交通、通訊等基礎設施受損。

新華社則報導，據新疆消防救援總隊訊息，新疆這起地震暫時未接到人員傷亡和財產損失報告。