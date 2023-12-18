甘肅震區零下12℃… 災民裹被逃生 露天生火取暖

甘肅地震災民在嚴寒中避難，屋外烤火取暖。(取材自極目新聞)

中國甘肅 省臨夏州積石山縣北京時間19日凌晨發生6.2級地震 ，震央位於該縣柳溝鄉。截至19日6時，共記錄到餘震275次。當地室外氣溫在零下12攝氏度左右，極目新聞報導，積石山縣關家川鄉村民白先生稱，震後餘震不斷且震感仍強烈，村民在自家屋外烤火取暖，直到天明。

白先生稱，他所在李家山村距離震中柳溝鄉大約20公里。地震發生時，村裡大部分人已入睡，當時他還在街上辦事，聽到一聲巨響後，感覺到地面在搖晃，「當時看到村民趕緊跑出屋外，緊急避險。」

震後，白先生趕回家時，家人並未受傷，但房屋出現了裂縫，有瓷磚掉落。他說，震後餘震不斷且震感仍強烈，村幹部通知各家當晚在屋外烤火取暖，直到天亮，以保證安全。

白先生表示，目前村裡的電力、通訊情況正常，但據村幹部稱，村裡通往縣城的道路受損，「摩托車，小型三輪車可通行，大車通行不便。」不過，暫時家裡不缺吃喝用的東西。

震後，白先生遠在雲南工作的哥哥打電話回來詢問情況，並拜託他照料家裡的親友。白先生說，當晚他已經與震中柳溝鄉的兩名親戚取得了聯繫，互相報了平安，「他們人沒事，房屋受損比我們村嚴重，柳溝鄉的一名親戚家土木結構的房屋塌了幾面牆。」

白先生表示，他從來沒有經歷過這麼大震級的地震，還接連發生餘震，目前大家只能等天亮後再做打算，「村裡一位70多歲的叔叔稱，他也是第一次經歷這麼大的地震。」

柳溝鄉柳溝村的安先生就是白先生的親戚，他說，家裡房子是木質框架，震後兩面土牆倒塌，已無法住人。當晚，他和家人在屋外的活動板房裡烤火取暖。

另外，安先生表示，震後家中停電，目前手機電量不多，也不敢過多接打電話，暫時也不知道外界的狀況。