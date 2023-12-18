甘肅積石山6.2地震 已86死96傷、餘震32次

甘肅積石山6.2級地震，救援力量在現場整頓物資開展救援。（新華社）

甘肅 積石山6.2級地震 波及鄰省青海，央視報導，截至北京時間19日凌晨4時，已造成86人遇難、96人受傷。

據甘肅省應急管理局消息，截至12月19日00時48分，共記錄到餘震32次，最大震級4.0級；震中所在的積石山縣柳溝鄉有磚混房屋倒塌，出現裂縫。

鑒於災情嚴重，國務院抗震救災指揮部、應急管理部將國家地震應急響應提升至二級，國家防災減災救災委員會、應急管理部將國家救災應急響應提升至三級。

記者從青海省政府新聞辦、青海省地震局召開的新聞發佈會了解到，12月18日23時59分在甘肅臨夏回族自治州積石山縣發生6.2級地震，震中距青海省省界最近距離5公里，最近的鄉鎮循化撒拉族自治縣道幃藏族鄉距震中約12公里。本次地震海東市樂都區、平安區、互助土族自治縣、民和回族土族自治縣、化隆回族自治縣、循化縣震感強烈，部分鄉鎮受災。

經初步排查，循化縣清水鄉、道幃鄉、積石鎮等地部分居民的房屋出現裂縫，部分院牆倒塌；民和縣官亭鎮、中川鄉等地受災較重，造成人員傷亡。

相關部門在循化公路段巡查發現，清水至大河家公路部分路段因落石導致公路阻斷，正在搶修。此外，民和縣杏兒鄉協拉村處於斷電狀態。

甘肅積石山6.2級地震，傷員被送至甘肅省臨夏回族自治州積石山縣人民醫院。（新華社）