我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加「最佳」華女教師性侵年幼學生

最新民調：侯康31%追平賴蕭 4成8盼政黨輪替

甘肅積石山6.2地震 已86死96傷、餘震32次

新華社／西寧19日電
甘肅積石山6.2級地震，救援力量在現場整頓物資開展救援。（新華社）
甘肅積石山6.2級地震，救援力量在現場整頓物資開展救援。（新華社）

甘肅積石山6.2級地震波及鄰省青海，央視報導，截至北京時間19日凌晨4時，已造成86人遇難、96人受傷。

據甘肅省應急管理局消息，截至12月19日00時48分，共記錄到餘震32次，最大震級4.0級；震中所在的積石山縣柳溝鄉有磚混房屋倒塌，出現裂縫。

鑒於災情嚴重，國務院抗震救災指揮部、應急管理部將國家地震應急響應提升至二級，國家防災減災救災委員會、應急管理部將國家救災應急響應提升至三級。

記者從青海省政府新聞辦、青海省地震局召開的新聞發佈會了解到，12月18日23時59分在甘肅臨夏回族自治州積石山縣發生6.2級地震，震中距青海省省界最近距離5公里，最近的鄉鎮循化撒拉族自治縣道幃藏族鄉距震中約12公里。本次地震海東市樂都區、平安區、互助土族自治縣、民和回族土族自治縣、化隆回族自治縣、循化縣震感強烈，部分鄉鎮受災。

經初步排查，循化縣清水鄉、道幃鄉、積石鎮等地部分居民的房屋出現裂縫，部分院牆倒塌；民和縣官亭鎮、中川鄉等地受災較重，造成人員傷亡。

相關部門在循化公路段巡查發現，清水至大河家公路部分路段因落石導致公路阻斷，正在搶修。此外，民和縣杏兒鄉協拉村處於斷電狀態。

甘肅積石山6.2級地震，傷員被送至甘肅省臨夏回族自治州積石山縣人民醫院。（新華社...
甘肅積石山6.2級地震，傷員被送至甘肅省臨夏回族自治州積石山縣人民醫院。（新華社）

甘肅積石山地震，一名地震傷員在青海省海東市民和回族土族自治縣人民醫院接受救治。（...
甘肅積石山地震，一名地震傷員在青海省海東市民和回族土族自治縣人民醫院接受救治。（新華社）

地震 甘肅

上一則

新型非洲豬瘟病毒台邊境首檢出 在中國引嚴重疫情

延伸閱讀

甘肅6.2強震 餘震32次多人傷亡：瓦片砸破頭 樓晃得響

甘肅6.2強震 餘震32次多人傷亡：瓦片砸破頭 樓晃得響
橙僑急難救助協會抗災保命講座 僑民收穫豐

橙僑急難救助協會抗災保命講座 僑民收穫豐
墨西哥中部地震規模5.8 首都搖晃民眾逃上街

墨西哥中部地震規模5.8 首都搖晃民眾逃上街
聖縣攜手地震隊 打造世界級足球場

聖縣攜手地震隊 打造世界級足球場

熱門新聞

中國商湯科技創辦人湯曉鷗已於本月15日死亡。（取材自商湯科技官網）

自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測

2023-12-17 13:34
中國一名網紅不滿日本東京某中華料理餐館公告「中國人禁止入內」，氣得報警，引起熱議。圖／取自微博

東京餐館「中國人禁止入內」遭抗議 改貼這4個字竟化解

2023-12-15 18:39
白所成次女白應蘭，有果敢「愛心女神」之稱。（取材自極目新聞）

人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」

2023-12-11 14:38
男子罵著罵著突然連續親吻大媽4次，令大媽無法招架。（視頻截圖）

男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊

2023-12-16 08:30
北京地鐵昌平線車廂斷成兩半。(擷自YouTube)

北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷

2023-12-14 08:41
圖為2020年12月21日庭審現場的勞榮枝。(中新社)

中國「女魔頭」勞榮枝殺7人 今被執行死刑

2023-12-17 23:46

超人氣

更多 >
華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現

華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現
受歡迎的好市多冷凍餐終補貨 「老板」餃子供不應求

受歡迎的好市多冷凍餐終補貨 「老板」餃子供不應求
中國「女魔頭」勞榮枝殺7人 今被執行死刑

中國「女魔頭」勞榮枝殺7人 今被執行死刑
怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生

怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生
數學題「吃6顆水餃…」 小學生無厘頭作答讓網友笑翻

數學題「吃6顆水餃…」 小學生無厘頭作答讓網友笑翻