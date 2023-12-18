王毅見北韓副外長 「堅定相互支持、相互信任」

大陸外長王毅18日在北京會見北韓外務省副相樸明浩，聲稱兩國始終堅定相互支持、相互信任。（圖／取自中國外交部官網）

就在北韓 18日向朝鮮半島東部海域發射洲際彈道導彈之際，中國外長王毅 同日則在北京會見到訪的北韓（中國稱「朝鮮」）外務省副相樸明浩。據中國外交部新聞稿，王毅表示，中朝傳統友誼由兩黨兩國老一輩領導人親自締造和培育，是雙方共同的寶貴財富。

王毅稱，近年來，在兩黨兩國最高領導人戰略引領和親自關心下，中朝傳統友好在新時代進一步發揚光大。面對動亂交織的國際形勢，中朝始終堅定相互支持、相互信任，彰顯了中朝友好合作的戰略意義。

王毅指出，中方始終從戰略高度和長遠角度看待中朝關係，願同朝方一道，加強溝通協調，深化各領域交流合作，辦好明年兩國建交75周年系列紀念活動，推動中朝友好合作關係持續穩步向前發展。

樸明浩則表示，按照兩黨兩國最高領導人崇高意志和新時代要求，持續深化發展朝中關係，是朝鮮黨和政府堅定不移的立場。朝方願同中方一道，以兩國建交75周年為契機，鞏固朝中兄弟友誼，推動兩國關係不斷向前發展。

樸明浩並稱，朝方將繼續同中方加強多邊協作，維護共同利益，維護地區和平穩定。

據韓聯社報導，南韓 聯合參謀本部表示，南韓軍方發現北韓18日上午8時24分許，從平壤一帶向東部海域發射1枚疑似洲際彈道導彈。導彈以高仰角發射，飛行約1,000公里後落入東部海域。

報導稱，這是北韓今年第五次發射洲際彈道導彈，距其7月12日試射使用固體燃料的「火星-18」型洲際彈道導彈五月有餘。分析認為，繼前一日晚發射短程彈道導彈後，北韓僅時隔10小時再射洲際彈道導彈，或意在抗議韓美加大對北韓施壓力度。