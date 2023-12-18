甘肅6.2強震 餘震32次多人傷亡：瓦片砸破頭 樓晃得響

(取自新華社微博視頻)

「哥哥住農村，屋頂瓦片被地震 搖下，砸破了腦袋；土坯牆也被搖倒了，家具散落一地。」地震發生後，家住甘肅 臨夏州積石山縣縣城的魯先生，第一時間電話詢問住在農村的親戚情況。

據中國地震台網自動測定：18日23時59分30秒在積石山保安族東鄉族撒拉族自治縣（北緯35.7度，東經102.79度）發生芮氏規模6.2地震，震源深度10公里。新華社報導，記者從甘肅省臨夏回族自治州應急部門等了解到，地震截至目前已造成8人遇難，受災人數正在進一步摸排中，甘肅省正全力組織救援。

「我家在六樓，震感強烈，全家被搖醒，暖氣片掉在地上。」魯先生接受中新社記者採訪時稱，地震發生後，他們跑下樓，驅車前往濱河路空曠地帶，沿途看到很多居民跑出樓院。

震中位於積石山柳溝鄉，距離積石山縣8公里，距離臨夏回族自治州39公里，距離蘭州市102公里。甘肅慶陽、平涼、天水、隴南、定西、武威、金昌等市州震感明顯。

「吊燈晃得厲害」「腳震麻了」「22樓，樓晃得厲害」「害怕，第一次聽到樓晃得響」……甘肅省城蘭州民眾感受到強烈晃動，高校學子從宿舍跑至操場、院子。接連幾分鐘內，積石山縣規模3.9、規模4.2餘震亦被蘭州民眾感知。截至12月19日00時48分，共記錄到餘震32次，最大震級4.0級，其中3.0-3.9級3次，4.0-4.9級1次。

積石山縣縣城周邊部分平房倒塌，大河家鎮有3個村部分房屋倒塌和人員被困，消防救援力量正在趕赴途中。

甘肅消防總隊立即啟動一級響應，調派蘭州、隴南、臨夏、甘南、武威、白銀、定西、新區、訓保9個支隊，2支重型、7支輕型地震救援專業搜救隊共580名消防救援人員、88輛消防車、12頭搜救犬，攜帶生命探測儀等地震救援裝備器材1萬餘件（套）集結趕赴震中。