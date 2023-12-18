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歐盟：黎智英受審 削弱對香港法治信心

中央社布魯塞爾18日綜合外電報導
黎智英被控涉嫌串謀勾結外國勢力危害國家安全案件，18日在香港西九龍裁判法院正式開審。歐新社
黎智英被控涉嫌串謀勾結外國勢力危害國家安全案件，18日在香港西九龍裁判法院正式開審。歐新社

香港媒體大亨、民主人士黎智英涉嫌違反港區國安法的案件今天開審，歐洲聯盟（EU）對此表示，黎智英受審削弱對香港法治的信心，也損害這座城市對投資人的吸引力。

法新社報導，歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）的發言人史丹諾（Peter Stano）表示，「歐盟譴責對他及蘋果日報記者的指控，並密切關注這場審判」。

百萬富翁黎智英是已被迫停刊的香港蘋果日報出版商壹傳媒創辦人。香港蘋果日報經常抨擊北京，並支持2019年席捲香港的大規模抗議運動。

76歲的黎智英被控違反北京於2020年實施的香港特區國安法，罪名包括串謀「勾結」境外勢力。此案今天於香港開庭審理。

史丹諾表示：「這場對他（黎智英）的審判削弱對香港法治的信心，並損害這座城市的吸引力及作為國際商業樞紐的地位。」

史丹諾指出，黎智英的蘋果日報被停刊，顯示了香港新聞及言論自由因港區國安法而被壓制的程度。

他強調，香港基本法保障這些自由，北京在這個前英國殖民地回歸中國時，也在中英聯合聲明中向國際做出相關承諾。

黎智英同時也具有英國公民身分，他的審判受到國際密切關注。美國、英國、澳洲及加拿大駐港領事館今天都派出代表到庭旁聽。

香港 黎智英 港區國安法

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